Agenda informativa: El Transporte exige que la policía intervenga los bloqueos y aprehenda a Evo Morales

Buses retenidos en uno de los puntos de bloqueo: Foto: Reuters

– Transportistas piden al Gobierno que levante los bloqueos con el uso de la fuerza pública

El sector del transporte es uno de los más perjudicados por la medida de presión que llevan adelante partidarios del expresidente Evo Morales. Su dirigencia pide al gobierno que use la fuerza pública para liberar las vías y aprehenda al expresidente Evo Morales para que responda ante la justicia por la denuncia de estupro y trata de personas que afronta. Ese gremio señala que debe haber el uso de la fuerza pública para levantar este bloqueo político y cuestiona que se tenga excesiva complacencia con el exmandatario pese a que tiene deudas pendientes con la justicia; sin embargo, no es aprehendido para responder ante las autoridades pertinentes. Por ello, advierten que, si no se pone una solución, se organizarán para tomar medidas de hecho.

– 10 puntos de bloqueo en Cochabamba, dos en Oruro y uno en Santa Cruz

Trece puntos de bloqueo persisten en tres departamentos, pero que tienen incidencia en el flujo vehicular a otros. Cochabamba está prácticamente cercada por los puntos que la unen con Santa Cruz, donde además hay un sitio en la localidad de Yapacaní, con el occidente del país y hacia Chuquisaca; en la carretera Oruro – Potosí hay dos lugares donde los afines a Evo Morales instalaron las barreras que impiden el paso, en Caracollo, comunarios intentaron cortar el tráfico vehicular, pero fueron impedidos por efectivos de la Policía Boliviana, lo propio ocurrió en La Paz donde se detuvo a varias personas que portaban diferentes artefactos, según el informe oficial. En tanto, en las ciudades, la falta de combustible y alimentos provoca alarma.

– ANH alerta que los camiones cisterna retenidos son un peligro potencial

Según un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) existen al menos 500 cisternas retenidas en los puntos de bloqueo protagonizados por afines del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS). Empero, lo preocupante es que, en el inicio del séptimo día de la medida de presión, algunas cisternas filtran el combustible en las carreteras lo que constituye un riesgo latente sobre todo para los bloqueadores. Los afines a Morales iniciaron un bloqueo de caminos desde el lunes en defensa del líder cocalero que enfrenta un proceso por estupro y trata y tráfico; además de exigir el cierre de sus procesos y permitirle participar en las elecciones generales del 2025, también piden soluciones a la crisis económica.

– El combustible se agota en los surtidores del área occidental

Una gran cantidad de estaciones de servicio en las ciudades de La Paz, El Alto, Potosí y Oruro dejaron de atender, porque ya no tienen combustible para distribuir a los vehículos livianos y pesados. Las filas también se incrementaron en los surtidores de otras regiones como Santa Cruz y Cochabamba. Los bloqueos de sectores del MAS que respaldan a Evo Morales impiden el desplazamiento de las cisternas que deben abastecer de diésel y gasolina en el territorio nacional. Sectores del transporte de algunas ciudades anunciaron que incrementarán el precio del pasaje, debido a la escasez de combustible que tiende a agravarse en los próximos días si persiste el cerco en la ruta troncal que une oriente y occidente.

– Comité Cívico de Vallegrande se declara en emergencia ante los bloqueos de carretera

El Comité Cívico de Vallegrande se declaró en emergencia por los bloqueos en la ruta 7 a los Valles, a la altura de Pampa Grande. Piden que la Policía realice controles rutinarios para garantizar el libre tránsito y el transporte de alimentos y combustible. “En los últimos días la carretera a los Valles ha venido sufriendo una serie de bloqueos por sectores radicales afines a Evo Morales, que afectan al desarrollo y progreso, y la seguridad alimentaria (…) Han venido bloqueando la ruta 7 a los Valles, en la zona de Pampa Grande, afectando enormemente al sector productivo y obstruyendo el libre tránsito de carga y pasajeros”, dice parte del pronunciamiento. También demandan que los bloqueadores levanten su medida de forma inmediata.

– FELCN destruye pista clandestina en El Chapare, era usada para el narcotráfico

En el marco de la Operación «Tormenta del Trópico III», fuerzas especiales bolivianas, en coordinación con la Fuerza Táctica de Alto Riesgo (FTA) «Diablos Rojos», llevaron a cabo una operación exitosa en la localidad de Santa Rosa de Isiboro, municipio de Villa Tunari, provincia Chapare, departamento de Cochabamba. Se procedió a la destrucción e inhabilitación de una pista clandestina. Además, se verificó que dos pistas más habían sido destruidas y inhabilitadas con anterioridad. La operación contó con la presencia de personal capacitado en explosivos del Centro de Explosivos y Desactivación de Artefactos (CEIA). En esa región, sectores afines al evismo bloquean la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz.