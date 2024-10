Agenda informativa: En las ciudades ya no hay combustible y las filas de vehículos se multiplican

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 31 de octubre

Las filas por combustible se multiplican. Foto: Reuters

Boris Bueno Camacho / La Paz

– La escasez de combustible se agrava en el territorio nacional

El combustible ya no llega ni siquiera como hace unos días a las estaciones de servicio en el territorio nacional, Las filas de vehículos pesados y livianos se multiplican, pero, los surtidores no tienen ni diésel ni gasolina en sus depósitos y la llegada de camiones cisterna es más irregular y estos tampoco llegan con carga completa. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó la pasada jornada que aproximadamente un millón de litros de diésel y 200 cisternas se encuentran retenidos en puntos de bloqueo en distintas carreteras de Bolivia, que este jueves ingresó en su décimo octavo día. La situación ha provocado la disminución del parque automotor, sobre todo de transporte público, en las diferentes capitales.

– Los bloqueos se mantienen inalterables, salvo en Potosí

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las 06:06 de este jueves se registran 23 puntos de bloqueo, una mayoría en el departamento de Cochabamba (20), pero también en regiones de Santa Cruz (1) y Potosí (2). En las pasadas horas, los movilizados de Potosí anunciaron que harán una pausa en los bloqueos por la festividad de Todos Santos, cosa que no ocurrirá en el resto de los cercos, porque los responsables anunciaron que no habrá ningún intermedio pese a que es una de las celebraciones con mayor incidencia en las zonas rurales. El presidente Luis Arce Catacora conminó a los afines a Evo Morales a levantar los bloqueos bajo advertencia de hacer cumplir las facultades constitucionales.

– Esta madrugada retornó la violencia a Mairana

Pasada las 02:00 de la madrugada de este jueves, al menos 10 micros y cinco camionetas llegaron hasta el municipio de Mairana para intentar desbloquear la carretera que comenzó a ser bloqueada desde el lunes. No obstante, el grupo que intentó liberar la vía fue rebasado por los bloqueadores y tuvo que retornar a la capital cruceña. Los bloqueadores habrían retenido a algunas personas que se enfrentaron a ellos. Los choques se registraron en medio de los camiones que están varados desde el lunes en esta carretera. Tras los enfrentamientos, el bloqueo en la carretera antigua Santa Cruz- Cochabamba nuevamente se retomó. El martes también hubo enfrentamientos en este bloqueo, pero entre los bloqueadores y los policías.

– Policías de La Paz suspenden viaje a los sectores bloqueados

Un contingente policial que se preparaba para viajar a Cochabamba, para coadyuvar en el levantamiento de los bloqueos, suspendió ese periplo por alguna determinación que no fue explicada por los responsables del grupo. Eran treinta buses que estaban con los efectivos del orden quienes tuvieron que retornar a sus bases, aproximadamente a las 02:00 de este jueves. En ese departamento también se anunció que los servidores policiales iban a ser acuartelados, hecho que no ocurrió. Hasta el momento los bloqueos en las diferentes carreteras interdepartamentales por parte de sectores afines a Evo Morales persisten y este 31 de octubre cumplen 18 días sin ninguna solución aparente.

– Choquehuanca convoca a la clausura del año legislativo

El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocó a sesión del pleno para este jueves, en el que los presidentes de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez y de Diputados, Israel Huaytari deben presentar el informe de la legislatura 2023-2024. La presidencia de la ALP publicó la convocatoria la pasada jornada y citó a los senadores y diputados a la instalación de la décima tercera sesión ordinaria. En el orden del día figura la lectura de correspondencia, el informe del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari; el del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez; y, posterior a ello, la clausura de la legislatura 2023-2024.

– Ponciano Santos será notificado por violencia política contra Copa

Este jueves, la defensa de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa hará la notificación de manera presencial, junto a la policía, al dirigente evista Ponciano Santos, con el fin de que no surja el argumento que no le llegó la misma, anunció en abogado de la autoridad, Frank Campero, quien indicó que, de no presentarse, para la siguiente semana se emitirá la orden de aprehensión. Según el abogado, una vez notificado, Santos debe presentarse la siguiente semana en la urbe alteña en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), para brindar su declaración informativa, caso contrario, puede ser aprehendido. El 27 de septiembre, Copa presentó una denuncia contra el evista, luego de que este utilizara términos descalificadores contra ella.