Agenda informativa: habrá un nuevo bombardeo de nubes sobre las regiones afectadas por los incendios

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 9 de octubre

Los aviones Hércules de la FAB bombardearán las nubes en la Chiquitania. Foto: Los Tiempos

Boris Bueno Camacho

– Preparan nuevo bombardeo de nubes para mitigar incendios en Santa Cruz

Este miércoles se prepara un nuevo bombardeo de nubes en el departamento de Santa Cruz, con el fin de generar lluvias que ayuden a controlar los incendios forestales que afectan la región. Este método, conocido como estimulación de nubes, se realiza con yoduro de plata, un agente químico que, al ser liberado, provoca descargas de agua en las nubes. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se espera que las condiciones meteorológicas favorezcan la formación de nubes durante esta madrugada, momento en que los aviones Hércules ingresarán a las áreas nubosas para realizar los disparos de yoduro de plata. Esta técnica busca generar lluvias en zonas de alta prioridad afectadas por el fuego.

– Continuarán las lluvias en el oriente y occidente del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que las precipitaciones continuarán tanto en occidente y oriente del país; además, prevé que caerán lluvias sobre algunas de las áreas afectadas por los incendios forestales, aspecto que coadyuvará a mitigar parte de los focos de calor que persisten en esas regiones; además, esperan que el agua disipe en algo la humareda que, la pasada jornada, superó la barrera de contaminación medida en el Índice de Calidad Ambiental (ICA) en el oriente; la capital sobrepasó los 500, es decir, extremadamente malo, los responsables de salud solicitaron a la población evitar las actividades al aire libre y si deben hacerlo, utilizar el barbijo como medida de protección.

– 41 postulantes a fiscal general del Estado continúan en carrera

La Comisión mixta de Justicia Plural concluyó la revisión de los 25 recursos de revisión de puntaje de méritos, a 10 de ellos se les aceptó los argumentos y, por ende, se subió su puntuación, los otros quince continúan con la calificación obtenida. El sábado iniciará la toma de los exámenes orales y la presentación de planes de trabajo de los 41 postulantes al cargo de fiscal general del Estado, ya que uno de los aspirantes renunció a continuar en el proceso. La primera parte de la evaluación y calificación de méritos se hizo sobre 120 puntos, ponderando la experiencia profesional, la formación académica y la producción intelectual; la segunda parte, que incluye el examen oral y la presentación del plan de trabajo, se lo hará sobre 80 puntos.

– Riberalta en paro indefinido por incremento de precios de la canasta familiar

Riberalta se encuentra en paro indefinido por el incremento de los precios de la canasta familiar, la escasez de combustible y la falta de fuentes de empleo. El Comité Cívico de ese municipio definió la medida para exigir a las autoridades de los tres niveles gubernamentales la atención de sus demandas. Hasta la pasada jornada, el 80 por ciento de la ciudad estaba paralizada y se prevé que para este miércoles se masifique aún más. El martes comenzó la medida de presión, la población bloqueó las principales avenidas y calles de esa región acatando la determinación de la entidad cívica. Los manifestantes advierten que la protesta continuará hasta tener una respuesta de las autoridades gubernamentales.

– La Paz: La Línea Amarilla de Mi Teleférico entra en mantenimiento

El momento del mantenimiento anual llegó para la línea Amarilla de Mi Teleférico. La empresa estatal de transporte por cable anunció que el trabajo se realizará desde este miércoles, no habrá servicio a los pasajeros hasta el 16 de octubre. La línea Amarilla es una de las más concurridas de la empresa de transporte, permite la conexión entre la zona de Ciudad Satélite de la ciudad de El Alto con los barrios de Cotahuma, Sopocachi y Obrajes de La Paz. El circuito completo dura no más de 20 minutos. No obstante, esta segunda semana de octubre hará una pausa para dar paso al mantenimiento acostumbrado. Todas las líneas atraviesan este tipo de servicio preventivo durante la gestión.