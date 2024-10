Agenda informativa: La Paz despierta tomada por los choferes sindicalizados y del transporte libre

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 23 de octubre

Uniformados impidieron a los choferes bloquear en la UMSA. Foto: Red Uno

– La Paz amanece con bloqueos de los choferes en diferentes puntos

Los choferes sindicalizados y el Transporte Libre de la ciudad de La Paz iniciaron los bloqueos desde la madrugada de este miércoles. La Federación de Transporte Chuquiago Marka de La Paz y la Asociación de Transporte Libre (ATL) determinaron instalar 61 puntos en la hoyada para impedir el tráfico normal de los vehículos. Los primeros sectores tomados fueron los que unen la urbe alteña con la sede de gobierno, los medios televisivos reportaron cercos en Faro Murillo, en la autopista La Paz – El Alto, además de los cruces de villas; además, una columna de choferes se reúne en la avenida Arce para iniciar una marcha de protesta que concluirá con el bloqueo de las calles del centro de la ciudad. La Policía Boliviana está en apronte ante la posibilidad de disturbios.

– Solo opera el 25% del transporte público en Cochabamba

Según los transportistas, solo una “cuarta parte” de los micros y colectivos operan en la ciudad de Cochabamba, debido a la falta de diésel que hay en el departamento por el bloqueo de las carreteras que han dejado aislado a todo ese departamento. La falta de vehículos no solo perjudica a los choferes, sino también a los pasajeros que utilizan el transporte público para llegar a sus fuentes de trabajo, colegios y otros destinos. Dirigentes del sector advierten que, si no se restablece pronto el suministro de combustible, la situación podría empeorar, lo que afectará aún más a la población que necesita movilizarse. La dirigencia llamó la atención de las autoridades que deben dar una solución a este problema que tiende a agravarse aún más.

– El transporte urbano en Tarija implementa nuevas tarifas

A partir de esta jornada, rige una nueva tarifa para el transporte urbano, que afectará tanto a los micros como a los taxitrufis en Tarija. La decisión fue tomada la Federación de transporte 15 de Abril. Los transportistas argumentan que el aumento en el precio de los pasajes es necesario por la subida de los precios de la canasta familiar, que tiene un impacto significativo en los afiliados de ese sector. La dirigencia señala que la situación económica no permite seguir postergando este ajuste; asimismo, dejaron al criterio de la población elegir qué medio de transporte utilizan si no están de acuerdo con la medida, pero aclaró que los transportistas federados ya no pueden aplazar la medida que tendrá carácter inmediato.

– Evistas amenazan con masificar bloqueos desde este miércoles

Con la amenaza de masificar los bloqueos de carreteras, el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) se alista para iniciar la décima jornada de movilización y lo hace con 21 piquetes en diferentes rutas de cuatro departamentos, con el perjuicio consiguiente a pasajeros y productores que se ven afectados por esta medida que es de carácter indefinido. Hasta las 06:34 de este miércoles, el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registra estos 21 piquetes que se concentran principalmente en Cochabamba, pero también se instalaron en Oruro, Potosí y Santa Cruz. Si bien el martes se dieron algunos desbloqueos, los movilizados retomaron la medida de presión horas después; incluso en el puente Ichilo, en Bulo Bulo, Cochabamba, hicieron retroceder a los uniformados.

– Universidades disponen clases virtuales y Educación solo da tolerancia a los colegiales en La Paz

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y otras universidades privadas dispusieron clases virtuales para este miércoles ante el paro y bloqueos de los transportistas. Sin embargo, la Dirección Departamental de La Paz definió solo una tolerancia en el ingreso de los estudiantes a sus unidades educativas. La casa de estudios superiores, mediante un comunicado, informó que la medida fue tomada para precautelar la seguridad de docentes y universitarios. La Dirección Departamental de Educación de La Paz, a través de un instructivo, ordenó tolerancia en el ingreso a las unidades educativas, en la mañana y en la tarde. Agrega que las Direcciones Distritales deberán tomar las medidas según cada situación. Los transportistas paran por 24 horas.

– Colegio Médico de Tarija para 24 horas por la crisis en el sector salud

El Colegio Médico de Tarija lleva adelante un paro de 24 horas este miércoles por la desatención del gobernador Óscar Montes a las demandas del sector salud. La Comisión Departamental de Salud (Codesa) tomó la decisión que puede ser extendida si el sector no es atendido. Entre las principales exigencias del gremio médico se encuentra la destitución del director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Óscar Camacho y otros funcionarios jerárquicos. La situación se ha agravado tras la reciente muerte de una enfermera, quien presuntamente se quitó la vida luego de ser despedida, lo que ha generado conmoción en la sociedad y ha puesto en evidencia las precarias condiciones laborales en el sector.