Agenda informativa: los 42 postulantes a fiscal general pasan a la etapa de la evaluación oral

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 2 de octubre

El presidente de la Comisión mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla. Foto: DTV

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– Los 42 postulantes a fiscal general pasan la evaluación de méritos

La Comisión mixta de Justicia Plural concluyó con la etapa de evaluación de méritos, los 42 postulantes quedaron habilitados para el examen oral; en ese sentido, los miembros de esa instancia legislativa determinaron declarar un cuarto intermedio hasta el lunes a las tres de la tarde, para que los aspirantes puedan presentar sus recursos de revisión entre el viernes y el sábado si no están de acuerdo con el puntaje. Según información de su presidente, Roberto Padilla, el fiscal departamental de la Paz, William Alave, obtuvo la mayor calificación con 113 puntos, seguido del magistrado Olvis Egüez con 108 puntos y el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, con 83 puntos.

– Camacho y Tuto Quiroga hablaron de un frente de ‘salvación nacional’

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que conversó con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de una alternativa política de “salvación nacional” con miras a las elecciones generales de 2025 y del cumulo de desafíos que tiene la oposición para encontrar unidad frente al MAS. Quiroga visitó la pasada jornada a Camacho en el centro penitenciario Chonchocoro, donde conversaron sobre los desafíos que vienen para el país y la necesidad de una alternativa para reconstruir la democracia, salvar la economía, resucitar el gas, proyectar el litio, potenciar la agroindustria, reconstruir la justicia y las instituciones, entre otros temas.

– Justicia concede tutela planteada por el Defensor del Pueblo sobre los incendios

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó conceder la tutela planteada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, en la Acción Popular por los incendios forestales. De esta manera, la justicia dispone el resguardo y restitución de los derechos de la Madre Tierra, biodiversidad y de los pueblos indígenas. El fallo constitucional dado a conocer la noche del martes concedió en parte la tutela planteada por Callisaya con relación a los derechos al medio ambiente sano, salubridad, derecho a la vida, diversidad de la vida y equilibrio de la Madre Tierra, tierra y territorio de los pueblos indígenas, libre determinación de los pueblos en aislamiento voluntario.

– Gobierno admite que el fuego se descontroló en los sitios afectados por los incendios

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, informó que se declaró desastre nacional por los incendios después de que los gobiernos municipales y departamentales fueron superados en sus capacidades de lucha contra el fuego que “realmente se ha descontrolado”. Bolivia declaró desastre nacional ante la magnitud de los incendios forestales que han devastado más de 6,8 millones de hectáreas, según registros del ministerio de Medio Ambiente. Además, la presión social para que se dicte esta condición fue aumentando en las últimas semanas. El ministro Lisperguer explicó que se declaró una situación de desastre nacional en base a una norma sobre el tema.

– Bomberos combaten un nuevo incendio forestal en el municipio paceño de Coroico

Un incendio forestal de mediana magnitud pone en vilo a los habitantes del municipio de Coroico, en Nor Yungas de La Paz; bomberos de la Policía Boliviana trabajan desde esta jornada para la sofocación del fuego en la localidad de Cedromayo y sus alrededores con la finalidad de que las llamas no se expandan y pongan en riesgo a otras comunidades. Hace unas semanas, se registraron siniestros en las poblaciones de Coroico, Irupana y Caranavi que fueron atendidos por bomberos y voluntarios. La Asociación de Gobiernos Municipales del Departamento de La Paz (Agamdepaz) señaló que los municipios afectados no tienen la capacidad económica para enfrentar los incendios.