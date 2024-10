Ala radical del MAS se arroga representación del»pueblo» para presionar la renuncia de Luis Arce

Arispe anticipó que ya no existe la posibilidad de un acercamiento entre el gobierno y la dirigencia del Pacto de Unidad evista para llegar a un acuerdo ni se levantará la medida de presión.

Fuente: ANF

El ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) no cederá en sus movilizaciones y apunta a aumentar la presión hasta que el presidente del Estado, Luis Arce, renuncie a su cargo e insiste en el adelantamiento de la convocatoria a elecciones presidenciales.

El diputado evista Gualberto Arispe, en contacto con la ANF, dijo que la situación económica del país es insostenible y que el gobierno de Arce ya no tiene la capacidad de resolver el problema, señaló que no es posible esperar los plazos previstos para los comicios de 2025.

“Estamos frente a un gobierno terco, no soluciona las demandas y que se hace la burla de la población, se ampara en los policías y militares, (pero) ya no tiene respaldo social. El pedido de renuncia es un derecho del pueblo mayoritario que, en este momento, no consigue lo que pidió en su momento”, afirmo el legislador.

Desde el 14 de octubre, el ala evista del MAS instaló un bloqueo de carreteras, la mayoría de los puntos se encuentran en Cochabamba, la ABC reporta en esta jornada 23 puntos de conflicto. La policía despejó las vías solo por algunas horas para la circulación de los vehículos retenidos, pero los afines a Evo Morales retomaron la medida de presión.

Arispe dijo que el actual gobierno destruyó la economía del país desde 2022, entre 2023 y 2024 se agudizó la crisis ante la falta de dólares, el desabastecimiento de carburantes y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar.

A la vez, anticipó que ya no existe la posibilidad de un acercamiento entre el gobierno y la dirigencia del Pacto de Unidad evista para llegar a un acuerdo ni se levantará la medida de presión. Es más, convocó a los sectores productivos que son afectados a reforzar esa medida de presión, no obstante los empresarios, productores, gremiales y comerciantes repudiaron la acción evista.

“La economía del país ha sido defenestrada por Lucho Arce desde el 2022 y este año se agudizó, solo buscan echar la culpa a esta movilización que busca una reivindicación no solo de los sectores que se están movilizando, sino de la población entera. El bloqueo no se levantará, no habrá cuarto intermedio, es más, se está pidiendo a aquellos sectores que están afectados se sumen a nuestra protesta para que en un tiempo rápido se saque a Luis Arce”, señaló.

Empresarios, microempresarios agroindustriales, agricultores, floricultores y otros sectores de la cadena productiva del país rechazaron esa medida de protestas y exigieron al Gobierno asumir acciones contra los bloqueadores. Incluso reportaron perdidas económicas millonarias a causa de esa situación.

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó que las pérdidas económicas por los 15 días de bloqueo ascienden a $us 1.500 millones, de los cuales $us 970 millones son del sector productivo.

