Alcalde de Cotoca pide a la Gobernación sancionar a transportistas por alza del pasaje

Raúl Alvis señaló que el sector transporte no aceptó ninguna propuesta planteada en el ampliado de este viernes, por lo que pidió una sanción por el cobro elevado del servicio.

Fuente: Unitel

Se rompió el diálogo entre autoridades departamentales y el sector transporte que fue instalado en Cotoca con el fin de buscar una solución a la tarifa del precio del pasaje en la ruta que conecta a ese municipio con Santa Cruz de la Sierra. Al no haber acuerdo, el alcalde cotoqueño Raúl Alvis pidió a la Gobernación sancionar a los transportistas por el cobro elevado que están realizando.

“Lamentable que no quieran ceder. Algunas instituciones hicieron la propuesta que se cobre Bs 6, otros que haya una tarifa de trufi de Bs 6 y el micro a Bs 3,50, pero no aceptaron. Hemos querido intermediar, pero como dice la ley, no es competencia municipal”, sostuvo Alvis.

Los transportistas están realizando el cobro de Bs 7 en trufi y Bs 5 en micro desde hace semanas, denunciaron usuarios, y ante esta situación el alcalde Alvis pidió a la Gobernación cruceña ejecutar sanciones correspondientes.

“A la Gobernación le toca sancionar porque ellos vienen cometiendo una infracción hace más de 40 días, se le está robando a la gente cotoqueña y nosotros como autoridad no vamos a permitir”, agregó la autoridad edil.

El sector transporte dio 48 horas de plazo a las autoridades departamentales para aprobar un incremento en la tarifa del pasaje, caso contrario iniciarán, a partir del lunes, movilizaciones y protestas.

Este viernes el sector ya realizó un paro, cerca de 800 unidades, de micro y trufi no salieron a las calles a prestar el servicio a la espera de una respuesta positiva para ellos en la reunión con autoridades.