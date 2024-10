La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, se declaró “víctima” de violencia política por parte del dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Ponciano Santos.

En los hechos, la polémica surgió ante el anuncio de la marcha evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre el 17 y 23 de septiembre. Copa advirtió que la columna no pasaría por El Alto y Santos descalificó las declaraciones de la alcaldesa alteña y la llamó “mujerzuela”.

Luego de las declaraciones del campesino, Copa le respondió “que se lave la boca” antes de hablar de ella y le dijo que “no se escapará”.

Por ese motivo, Copa denunció a al campesino por el delito de violencia política hacia la mujer.

“No podemos permitir que a las mujeres que están ocupando cargos políticos sean agredidas de forma tan grosera como lo ha hecho este señor y esperemos que se deje un precedente”, dijo Copa a red Uno.

Eva Copa

La denuncia fue interpuesta por la abogada Paola Barriga, que defiende a la autoridad edil, que critico duramente el accionar de Santos.

“No vivimos en un lugar donde no estemos legislados, (o) no tengamos que actuar bajo derecho, y no puede ser de que un sindicalista, una persona que, a título de estar al lado de Evo Morales, tenga que mellar la dignidad de la alcaldesa”, sostuvo Barriga.

La Fiscalía admitió la denuncia contra Santos y se iniciaron las investigaciones.

“Si tengo que ir yo a notificarlo, lo voy a hacer, yo no me voy a quedar callada”, enfatizó Copa.

Asimismo, la alcaldesa alteña señaló que, si Santos no se presenta a declarar, pedirá al ministerio público que se emita la respectiva orden de aprehensión contra el allegado del expresidente Evo Morales.