Alcaldía cruceña aclara: No hubo fallas técnicas ni falta de señalización en accidente de la avenida Moscú

Alcaldía cruceña lamenta el fallecimiento de un motociclista en un accidente ocurrido en la avenida Moscú.

Fuente: https://gmsantacruz.gob.bo

Tras las investigaciones iniciales, se ha descartado que el incidente fuera causado por fallas técnicas o falta de señalización. La administración municipal reafirma su compromiso con la seguridad vial y hace un llamado a los ciudadanos para que respeten las normas de tránsito y eviten circular por vías no permitidas.

El secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, aclaró que, según las primeras investigaciones, el accidente no se debió a problemas técnicos ni por promontorios de tierras o falta de señalización. «El motociclista circulaba por una vía no permitida y, al salir de la avenida, fue arrollado por una vagoneta particular. Estamos a la espera del peritaje de Tránsito, pero descartamos que la causa haya sido técnica o por falta de señalización», explicó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por otra parte, debido a las recientes inclemencias del tiempo, la Alcaldía cruceña ha intensificado la limpieza de canales y drenajes. «Las aguas han bajado sin generar mayores problemas. Además, hemos atendido los llamados de los vecinos para limpiar sumideros y canales en zonas cercanas a los mercados», concluyó Luna.