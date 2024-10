Alcaldía de El Alto califica como ‘rumores’ posible acercamiento de Copa con Reyes Villa para las elecciones

Fuente: erbol.com.bo

La Alcaldía de El Alto calificó como “rumores” un posible acercamiento entre la primera autoridad del municipio, Eva Copa, con el burgomaestre de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, para las próximas elecciones generales de 2025.

“Simplemente son rumores, nuestra alcaldesa ahora está enfocada en terminar de construir las mega obras que se tiene para la ciudad El Alto como el paso a desnivel, el distribuidor, los hospitales que se lo va a entregar”, afirmó la vocera de la comuna Beatriz Zegarrundo.

En los últimos días hubo voces que sugerían que la alcaldesa de El Alto podría ser la acompañante de fórmula de Reyes Villa, quien busca recolectar firmas para que su nuevo proyecto político de la alianza Autonomía Para Bolivia – Súmate, pueda participar de los comicios de 2025.

“La alcaldesa no está pensando todavía en hacer política, no está pensando en hacer binomios, no está pensando todavía en inmiscuirse en esta etapa electoral que todavía no se tiene un calendario como tal”, insistió Zegarrundo. //agc