Analista considera que denuncia de estupro sepultó la carrera política de Evo Morales

Luis Alberto Ruiz afirma que el exmandatario debe acudir a declarar ante el Ministerio Público para decir su verdad sobre la acusación

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El analista político Luis Alberto Ruiz sostiene que la denuncia de estupro y trata y tráfico de personas contra Evo Morales significa el fin de su carrera política debido a las connotaciones que hay por la gravedad de este tema; además, indica que debe presentarse este jueves ante la Fiscalía Departamental de Tarija, para decir su verdad sobre la denuncia, porque puede ser aprehendido lo que agravará aún más su situación jurídica.

El expresidente fue notificado la pasada jornada en la ciudad de Cochabamba con la convocatoria para que rinda su declaración informativa en el caso que le abrió de oficio la fiscalía tarijeña; horas después, afirmó que las notificaciones del Ministerio Público para que se refiera a las denuncias que tiene en su contra le divierten, porque se fundamentan en mentiras y será cuestión de tiempo para demostrar la verdad; asimismo, señaló que tiene un contingente de abogados que lo defenderá.

“Yo creo que la carrera política del expresidente Morales se ha acabado hace rato, no terminó de entender que el momento en que se subió al avión a México dejando a que varias personas de su militancia estaban esperanzadas en que se quede a pelear como debería hacer un líder; pero, su salida era porque tenía temor que este tipo de cosas salga a la luz, que el gobierno de Jeaniné Áñez se ponga a buscar este tipo de presuntos delitos en los que el expresidente Morales habría incurrido”, refirió.

Señaló que, si bien el exmandatario tendría que presentarse en Tarija para afrontar a la justicia, existe un 90 por ciento de probabilidad que buscará eludir su responsabilidad, tal cual lo hizo a lo largo de su vida política y cuando estuvo al frente del país; sin embargo, a diferencia de la época en que era presidente y tenía control de la justicia, ahora, aunque tenga 200 abogados, debe afrontar un hecho concreto que se denunció y debe ser respondido.

Además, recordó que en 2020 se lo investigo por el mismo hecho abierto por la fiscalía tarijeña, pero no se inició el proceso judicial como tal porque hubo un rechazo del Ministerio Público, lo que derriba el argumento esgrimido por su defensa que no se lo puede juzgar por el mismo caso en dos oportunidades; por tanto, frente a la acumulación de nuevos elementos y un nuevo tipo penal que debe enfrentar, la investigación debe continuar para iniciar un juicio.

“Todos los ciudadanos cuando son citados deben prestar su declaración, no son diferentes los derechos del expresidente Morales a los del resto; es más, si realmente quiere reivindicarse ante su militancia y decir que esto es una tramoya debe ir (a declarar), porque un hombre que no le debe cuentas a la justicia, que dice que no ha cometido estos hechos impúdicos, sería el primero en ir y no hacerse buscar en el Chapare o hacer una acción de libertad en Santa Cruz para que lo notifiquen en Villa Tunari, eso genera duda en la gente”, dijo.

Ruiz resaltó que el hecho que enfrenta Morales no es aislado, porque es una actitud recurrente que se vea envuelto en este tipo de escándalos; primero, fue el caso de Gabriela Zapata, posteriormente se conoció el caso de Noemí y de la hija de la exministra Nemesia Achacollo; es decir, es el cuarto asunto de esas características que implica al exmandatario y, no solo eso, circulan otros casos en los que podría estar envuelto.

En lo político, el analista dijo que el exmandatario es un político derrotado por Luis Arce Catacora y en lo personal, ‘quien ganó a Evo Morales fue Evo Morales’, porque primó el ‘instinto sexual’ sobre el liderazgo; es así como equivocó el camino, porque en lugar de tender puentes para que el denominado proceso de cambio perdure se dedicó a destruir el que hubiera sido su legado por tener una lectura equivocada del momento político que atraviesa el país.

“El presidente Arce poco a poco le fue socavando las organizaciones sociales y estas se acercaron al presidente porque por primera vez se sintieron en el poder, porque con Evo nunca estuvieron en el poder, quien detentaba el poder era Evo Morales; Arce logra hacer lo impensable, logra partir las organizaciones sociales, porque tiene un buen bloque de organizaciones sociales y compañeros masistas que lo apoyan; las organizaciones sociales lograron estar en el poder”, apuntó.