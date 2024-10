Arrestaron a Mike Jeffries, ex CEO de Abercrombie & Fitch, en un caso por tráfico sexual

En una investigación encabezada por el FBI y fiscales federales en Brooklyn se descubrió su posible implicación en el abuso y explotación sexual de jóvenes en fiestas organizadas en Estados Unidos y el extranjero

Mike Jeffries, el ex director ejecutivo de Abercrombie & Fitch, fue arrestado en Florida y enfrentará cargos relacionados con una supuesta red de tráfico sexual, según informó NBC News. La investigación está siendo dirigida por la oficina del fiscal de Brooklyn y los arrestos se producen tras una investigación de la BBC en 2023 y una demanda civil donde modelos masculinos alegaron que el acusado utilizó promesas de trabajo en la empresa para atraer a hombres jóvenes a diversas ubicaciones del mundo y coaccionarlos para tener relaciones sexuales, informó The Wall Street Journal.

El caso involucra también a Matthew Smith, pareja de Jeffries, y a James Jacobson, acusado de facilitar el tráfico. Según informó NBC News, los fiscales federales planean una conferencia de prensa para anunciar los arrestos y los cargos en su contra.

Abercrombie & Fitch reaccionó a las acusaciones, manifestando su consternación. En 2023, la compañía había anunciado la contratación de un bufete externo de abogados para llevar a cabo una investigación independiente. “La compañía está ‘horrorizada y asqueada’ por estas acusaciones”, declaró en un comunicado a NBC News.

La demanda civil fue presentada por David Bradberry y alegaba que Jeffries utilizaba una red de co-conspiradores, incluidos empleados de Abercrombie, para victimizar a más de un centenar de jóvenes modelos. Según The Wall Street Journal, “estos arrestos son un gran paso hacia la justicia para las muchas víctimas”, señaló Brad Edwards, abogado de los acusadores. Brittany Henderson, abogada de Edwards Henderson, declaró a CNBC que, a pesar de los arrestos, “la lucha por la justicia no termina aquí. Esperamos responsabilizar a Abercrombie and Fitch por facilitar esta terrible conducta”.

Durante el liderazgo de Jeffries, iniciado en 1992, Abercrombie & Fitch se convirtió en un gigante de la moda con una fuerte presencia de marketing sexualizado. Según The Wall Street Journal, “bajo la dirección de Jeffries, la empresa eligió estudiantes universitarios para trabajar en sus tiendas y utilizó anuncios de temática sexual, creando un séquito entre los adolescentes”. Sin embargo, Jeffries dejó su cargo en diciembre de 2014 tras una serie de resultados negativos.

Desde 2017, Fran Horowitz ha sido la CEO de la compañía, enfocándose en reinventar la marca. Aunque no se emitieron comentarios oficiales recientes desde Abercrombie, el impacto de los eventos actuales sigue resonando en el mundo de la moda y más allá. La magnitud del caso es tal que, como indicó NBC News, “estas nuevas imputaciones ocurren un año después de que Abercrombie fuera demandada por supuestamente ignorar la mala conducta sexual de Jeffries”.

La investigación, y los cargos resultantes, subrayan la seriedad de estas acusaciones. Según NBC News, “esta no es simplemente una batalla legal, sino un punto de inflexión para muchos de los aspirantes a modelos masculinos afectados por estas acciones”. La atención ahora se centra en el próximo proceso judicial, donde se podrían desvelar más detalles sobre la red y las responsabilidades de la empresa.