Asambleístas denuncian que efectivos de la policía impiden su ingreso al juzgado del caso ‘Golpe I’

Erwin Bazán de Creemos asegura que tienen la facultad constitucional para ejercer la fiscalización del proceso judicial

eju.tv / Video: WaraTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Asambleístas de oposición intentaron ingresar a dependencias judiciales donde se encuentra el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, encargado del caso ‘Golpe I’, en el que son enjuiciados la expresidenta Jeanine Áñez, y los excívicos Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho; sin embargo, Erwin Bazán de Creemos denunció que los efectivos policiales apostados en esas instalaciones impiden su participación pese a que están facultados constitucionalmente para fiscalizar ese proceso.

Bazán dejó en claro que en su condición de diputado nacional no corresponde que solicite algún permiso para ingresar a la audiencia en cuestión y que, en lugar de facilitar su ingreso, están rodeados de efectivos del orden que les impiden el paso en una clara afrenta -dijo- al ejercicio de los derechos democráticos que les corresponden como representantes legislativos y ciudadanos bolivianos.

“Hemos pedido que nos dejen entrar, tenemos las facultades constitucionales y no necesito pedirle permiso a (ministro de Gobierno) Eduardo del Castillo para ejercer mis derechos constitucionales de parlamentario nacional, pero no nos dejan entrar, ya lo hemos intentado, no nos dejan entrar y así estamos, rodeados de policías, esto no es democracia”, aseveró.

En ese sentido, los parlamentarios anunciaron que harán una representación ante organismos internacionales por la vulneración de sus prerrogativas constitucionales, iniciativa respaldada por activistas del 21F, quienes cuestionaron la manera en que son tratados los tres imputados por la justicia y el gobierno al que acusaron de tener contemplaciones con otros líderes políticos que en la actualidad ponen en vilo al país.

Diputados reclaman por el cerco policial que no les permite el ingreso al juzgado. Foto: captura pantalla

“Este operativo deberían hacerle a Evo Morales en el Chapare por su conducta inmoral, estos operativos deberían hacer contra los delincuentes, este es un abuso de Eduardo del Castillo, manifestamos nuestra indignación por todo esto, porque hay más de 300 presos políticos en el país y decirles a los policías que si bien ellos cumplen funciones, que en algún momento se pongan al lado de la ciudadanía y que no acepten órdenes totalmente arbitrarias”, expresó uno de los activistas apostados en el lugar quienes pedían justicia para los procesados.

En las proximidades del juzgado existe un gran despliegue policial para resguardar el edificio ante cualquier problema que se pueda presentar, afirmó a primera hora de este jueves el comandante departamental de la Policía de La Paz, Gunter Agudo, quien indicó que se desplazó el personal necesario para brindar la seguridad correspondiente y evitar posibles choques entre adeptos de las partes en conflicto.