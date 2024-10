Aseguran que información sobre incendios de Fundación Tierra no es válida y podría tener fines políticos

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, aseguró este domingo que la información difundida por la Fundación Tierra sobre millones de hectáreas quemadas no es válida, sería irresponsable y con fines políticos.

“Hemos estado observando que algunas ONGs (Organismos no Gubernamentales), principalmente, la (Fundación) Tierra que va generando información no oficial, que va confundiendo la población, que magnifica por un lado información, que además no es válida para nosotros, porque desconocemos la forma del cálculo y los mecanismos que estarían utilizando”, dijo Lisperguer, en entrevista con Bolivia Tv.

Remarcó que la única instancia para dar esta información oficial es el Centro Nacional de Monitoreo que trabaja con el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), además de información satelital, geográfica, relevamiento in situ (en el campo).

“La única instancia para poder brindar información oficial sobre la superficie afectada es el sistema de monitoreo de bosques que se denomina el SIMB, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua”, precisó.

Asimismo, calificó a dicha fundación como “irresponsable” por confundir a la población y magnificar el desastre que dejan estos incendios forestales.

“No sabemos si realmente esta fundación tiene el acceso, por ejemplo, a este tipo de información y por otro lado tampoco creemos que esta fundación pueda hacer la verificación en tierra, mucho menos utilizar aeronaves para poder hacer la corroboración por aire”, señaló.

Según los datos del Centro de Monitoreo Contra Incendios, el país cuenta con una afectación de 4,6 millones de hectáreas boscosas y una superficie de 2,3 millones de hectáreas en pastizales que en un primer escenario fue mayor debido a que los productores empezaron a quemar sus tierras.

Lisperguer recordó que esta fundación en 2019, cuando se tenía una situación similar, difundió información de las hectáreas quemadas pretendiendo generar un “desgaste también al gobierno de turno” para poder querer mostrar una ineficiencia y ahora “pareciera que tiene el mismo fin”.

