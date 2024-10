Así luce un río sagrado tras convertirse su agua en veneno

La India se prepara para una importante fiesta religiosa, durante la cual se prevé que miles de devotos se den baños purificadores en aguas contaminadas cubiertas de espuma tóxica.

Fuente: https://actualidad.rt.com

En la India, parte del importante río Yamuna, el mayor afluente del sagrado río Ganges, se ha cubierto de espuma blanca tóxica, poniendo en peligro la salud de la población local, según numerosos videos que circulan por Internet. El desastre medioambiental ocurre antes de un importante festival religioso, el Chhath Puja, en el que se hacen baños rituales.

Lo que a primera vista se asemeja a un hermoso paisaje de nubes visto desde la ventanilla de un avión es en realidad el resultado del aumento, en el cauce del río, de los niveles de amoníaco y un alto contenido de fosfato, causados por vertidos de detergentes, aguas residuales, pesticidas agrícolas y otros contaminantes industriales.

#NewDelhi: Toxic foam was seen floating on the Yamuna River near #KalindiKunj. This recurring issue is a result of untreated industrial waste and sewage flowing into the river, raising environmental concerns. pic.twitter.com/KMWHjTT2vv

— All India Radio News (@airnewsalerts) October 19, 2024