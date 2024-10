Así reflejaron los principales medios del Reino Unido y del mundo la muerte de Liam Payne

El artista de 31 años murió tras caer de un tercer piso en un hotel en la ciudad de Buenos Aires

El músico inglés Liam Payne, exintegrante de la popular banda One Direction, murió el miércoles tras caer de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires (Argentina), donde se encontraba de visita. Tenía 31 años.

Inmediatamente después de conocerse su muerte, los principales medios del Reino Unido y del mundo hicieron eco de la noticia.

Entre 2010 y 2016, el cantante integró el grupo One Direction junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Tras la disolución de la banda, Payne siguió su carrera solista.

Según reportes de la prensa argentina, el artista estaba en Buenos Aires para asistir al concierto de su ex compañero Niall Horan.

“La última publicación de la estrella lo mostró posando felizmente con su pareja Kate Cassidy mientras se miraban en un espejo. Otras publicaciones de los últimos momentos de la vida de la estrella lo mostraron disfrutando de un almuerzo en su habitación de hotel, donde reveló que la pareja se había estado ‘despertando a la 1:00 p. m. todos los días’ y habían decidido disfrazarse de Forest Gump para Halloween”, dice la nota de Daily Mail.

El diario inglés The Times informó que el cuerpo de Payne fue encontrado poco después de las 5 de la tarde, hora local, en el patio interior del hotel. Y señala que testigos dijeron que se lo había visto actuando de manera “errática” en el vestíbulo del hotel, donde “rompió su computadora portátil y tuvo que ser llevado de regreso a su habitación.

“Había estado de vacaciones en Argentina. Liam era una de las estrellas pop más famosas del mundo después de aparecer en The X Factor, donde formó parte de una banda con Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik y Niall Horan”, informó The Daily Star.

El diario The Independent resalta aspectos de su biografía: “Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, Payne saltó a la fama mientras competía en la quinta temporada de The X Factor en 2008 frente a los jueces Simon Cowell, Cheryl Cole, Dannii Minogue y Louis Walsh”.

El diario USA Today señala que el artista británico era padre de un niño de 7 años, Bear, a quien compartió con la cantante británica Cheryl.

“El grupo (One Direction), que tuvo 29 éxitos en total en el Hot 100 de Billboard, lanzaría cinco álbumes y se convertiría en una de las bandas de chicos definitivas de la década de 2010, en gran medida al evitar la elegante precisión y el pulido de una generación anterior de grupos vocales pop”, destacó The New York Times.

“El fallecido cantante se encontraba de vacaciones con su novia, Kate Cassidy, quien recientemente regresó a su ciudad natal en Estados Unidos. El padre de un niño había estado entreteniendo a sus seguidores en su Snapchat apenas horas antes de su fallecimiento. Posó sin camisa con Kate en una selfie tomada frente a un espejo”, informó The Mirror.

“Payne llevaba varios días en el país, como los fans y medios locales habían hecho saber. El pasado 2 de octubre había acudido a ver a su ex compañero Niall Horan en el concierto de su gira The Show: Live on Tour celebrado en el Movistar Arena de Buenos Aires”, informó El País.

“The Sun reveló la semana pasada que Liam se había separado de su manager y había dejado de lado los planes para un segundo álbum en solitario”, informó The Sun.

“Cientos de aficionados se reunieron afuera del hotel el miércoles por la noche, donde la policía bloqueó la entrada con cinta”, informó The Guardian.

“Después de que el grupo hiciera una pausa indefinida en 2016, Payne lanzó su propia carrera en solitario con sencillos como Strip That Down y For You”, informó The Daily Express.

“Liam Payne, quien saltó a la fama en la banda pop One Direction, murió a los 31 años tras caer desde el balcón del tercer piso de un hotel en Buenos Aires”, informó The Telegraph.