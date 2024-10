Asociaciones de periodistas se declaran en estado de emergencia y afirman que lo de Mairana es un reflejo de la “violencia extrema”

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera, señaló que les preocupa la situación que se registra actualmente, en la que se tienen colegas agredidos y que las mismas son reiterativas.

Lidia Mamani / La Paz

La Asociación Nacional de la Prensa en Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, de La Paz y de otras regiones del país, se declararon este martes en estado de emergencia y afirman que lo sucedido en la población de Mairana, en Santa Cruz, donde fueron agredidos y retenidos, junto a la Policía, por los bloqueadores, es un reflejo de la “violencia extrema” que se registra en el país.

“Estamos viviendo una situación de extremo crítica, que como ya lo hemos venido denunciando desde hace días, hemos puesto en riesgo no sólo la seguridad, sino la vida de los periodistas. Lo que está ocurriendo hoy en Mairana, es un reflejo de la violencia extrema con el que los bloqueadores, comandados por el expresidente Evo Morales,están sembrando terror en el país, miedo y arremetida, en el caso de los periodistas, de que no se conozca la verdad, lo que se está viviendo en Mayrana, es altamente preocupante”, manifestó la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, en conferencia de prensa.

Indicó que de manera conjunta, como Asociación Nacional de Periodistas y las asociaciones de Santa Cruz y La Paz, además del respaldo de las asociaciones del resto del país, se declaran en estado de emergencia.

“Tenemos compañeros que han sido agredidos y lo que quiero remarcar es que no es la primera vez ya que por ejemplo está el caso de Las Londras, luego en los paros que hubo en Santa Cruz. No son solamente periodistas, sino también los policías son agredidos, acá el llamado es a las autoridades del Ministerio Público, porque están actuando con impunidad increíble, ya que hacen alarde del uso de armas y no pasa nada”, lamentó Talavera, en conferencia conjunta con Alanes, que se realizó en plena plaza Murillo, en la ciudad de La Paz. Agregó que hace un llamado a los dueños de los medios de comunicación, ya que los periodistas trabajan sin equipos correspondientes.

Las declaraciones de ambas se dan luego de que este martes por la mañana se registraron enfrentamientos en un intento de desbloqueo en el municipio de Mairana, ruta a los valles cruceños y también parte de la antigua carretera Santa Cruz- Cochabamba. Durante el desbloqueo, la turba logró capturar a algunos policías y periodistas, quienes fueron reducidos mediante el uso de la fuerza y se registraron un total de 12 heridos, entre ellos dos periodistas.