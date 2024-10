“Autoatentados y autogolpes”, Tuto dice que nadie les cree a Evo y a Arce y que todo es un “circo” para tapar la crisis

“Es evidente que esto pasa cuando llega una noticia internacional”, señala el expresidente. Que lamenta que el Gobierno no se enfoque en la grave crisis que atraviesa el país

Vladimir Rojas







Fuente: Unitel

Para el expresidente Jorge Tuto Quiroga la denuncia de Evo Morales sobre un presunto atentado en su contra deja muchas dudas y es parte de un “circo” para desviar la atención sobre la crisis económica y las denuncias en su contra.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En primer lugar, repudio cualquier uso de violencia en cualquier lugar contra cualquier persona”, afirmó y dijo que “deja enormes dudas”.

En su criterio, “es evidente que cuando hubo lo de Zúñiga, con los cuarteles en la Plaza Murillo, Arce dijo ‘golpe’ y buena parte de Bolivia cree que fue autogolpe. El mismo Morales decía autogolpe”.

“Ahora el circo se da la vuelta. Ahora Morales dice atentado y la gente del Gobierno y muchos que tienen dudas dicen autoatentado. El problema es que Evo y Arce han saqueado la economía, han destruido las instituciones, nos han llenado de narcotráfico, han pulverizado a nuestra querida Bolivia, y hoy día, como dice el adagio romano, a falta de pan circo”, añadió.

“Hoy a falta de diésel, de gasolina, de dólares, montajes, automontajes, golpes, autogolpes, atentados, autoatentados y el drama que el país enfrenta es que nadie les cree absolutamente nada, ni a Morales, ni a su títere Luis Arce, que han destrozado la economía y no hay respuestas económicas sino bloqueos, incapacidad, saqueo, destrucción y esta clase de cosas que uno no sabe a qué atenerse porque vienen de gente que no tiene absolutamente nada de credibilidad”, indicó.

En su juicio, también “es evidente que esto pasa cuando llega una noticia internacional con los detalles que conocemos del estupro de Evo Morales, de cómo abusaba a las niñas, cómo las embarazaba, cómo las llevaba de viaje por un lado o por el otro, cómo firmaba certificados de nacimiento por doquier, cómo con la plata de los bolivianos, hacía desplazarse a estas niñas maltratadas por el país o a nivel internacional”.

“Y esto evidentemente le sirve para distraer eso y también para buscar invertir los roles. Bolivia es víctima del saqueo del MAS, de los bloqueos delincuenciales de Evo Morales y la desidia e incapacidad de su ministro cajero Luis Arce Catacora. Y ahora él quiere ser víctima de todo esto. Deja mucho, mucho, mucho por ver e investigar qué va a suceder y ojalá que de todo esto levanten el bloqueo, pues, levanten el bloqueo”, afirmó.

Consideró que “Evo Morales es una persona conocida por una y otra vez manipular la Constitución que pidió que votemos para buscar un tercer mandato, para hacer un cuarto mandato y hasta intentar hacer fraude para quedarse en el poder”

“Es un hombre que ha utilizado montajes burdos y grotescos para destruir a la oposición. Todo lo que pasó en Porvenir y después llevan a Leopoldo Fernández a La Paz. Hoy día Evo y los evistas lloran diciendo que por su estupro lo tienen que juzgar en Villa Tunari, el lugar donde vive el supuesto violador o acosador”, indicó.

“A Leopoldo Fernández no lo juzgó en porvenir, lo llevó a La Paz. A Zvonko Matković lo trasladó de Santa Cruz a La Paz. En el Hotel Las Américas, Evo Morales dijo que él dio la orden, que había una balacera y un intercambio y fuego cruzado, todo resultó ser mentira, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que en el Hotel Las Américas hubo ejecuciones sumarias a sangre fría ordenadas por Evo Morales”, afirmó.

Consideró, no obstante, que se deben hacer pericias a los vehículos involucrados y a los videos del caso.