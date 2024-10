‘Baldi’ responde a Rescalvo: lo acusa de ‘mitómano para tapar su ineficiencia’

Enfatizando en que ningún extranjero puede venir al país para faltarle el respeto, Julio César Baldivieso convocó a una conferencia de prensa de último momento, donde fiel a su estilo, se propuso desmentir las acusaciones de Ismael Rescalvo en su contra.

Iniciando sus nuevas declaraciones, el ‘Emperador’ aseguró que en ningún momento habló mal de los jugadores del ‘Tigre’ ni de ningún otro futbolista en toda su carrera, tanto como jugador profesional como de su faceta de entrenador.

«Quiero aclarar que en ningún momento he hablado mal de ningún futbolista de The Strongest, más al contrario muchos futbolistas se han acercado con cariño. Esta clase de mitómanos que vienen a mentir y que dicen ser profesionales, dejan mucho que desear, su vida privada no me interesa. Un extranjero no me va a hacer de menos en mi país, el problema que es el señor Rescalvo no puede venir a mentir para tapar su ineficiencia», aseveró ‘Baldi’.

Además, el entrenador de G.V. San José recalcó que quien inició con las provocaciones y gestos de insultos fue el entrenador español.