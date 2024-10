Bartolinas bloquean en Parotani y piden la liberación de los campesinos aprehendidos

Juanita Ancieta asegura que el bloqueo se consolida en ese lugar y será masificado en las próximas horas para paralizar el tráfico entre oriente y occidente

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Integrantes de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa afín al ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), a la cabeza de su máxima dirigente Juanita Ancieta, se sumaron a los grupos de movilizados que tomaron la carretera Cochabamba – Oruro la madrugada de este martes, después de varios enfrentamientos con efectivos de la Policía Boliviana, que terminó con la aprehensión de algunos comunarios de esa región.

La secretaria ejecutiva del sector conocido como Bartolinas fustigó la violenta represión ejercida por las fuerzas policiales que aprehendieron a al menos seis de los participantes de la medida de presión y exigió su liberación inmediata; además, pidió a la Defensoría del Pueblo a interceder por las personas que fueron llevadas a celdas policiales la jornada del lunes por participar, según ella, en la movilización pacífica que pide al gobierno una solución a la crisis económica.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Puede leer: Hubo dinamitazos y gasificación en el inicio del segundo día de bloqueos evistas en Cochabamba

“Este es un sacrificio de las hermanas y hermanos por tanta injusticia, el ataque del gobierno que cómo se ha preparado para reprimir; en ese sentido, como mujeres reiteramos pedimos la liberación de nuestros hermanos y hermanas que están injustamente detenidos por este gobierno que está haciendo montaje de otras situaciones para echar la culpa a los hermanos, nosotros estamos muy molestos; pero con mis compañeras estamos aquí con mucha fortaleza, vamos a seguir porque esta es una lucha justa”, aseveró.

Ancieta calificó de ‘traidor y dictador’ al gobierno de Luis Arce que, por ‘portar un aguayo y una flechita (instrumento para lanzar piedras)’, aprehendieron a los comunarios que intentaron instalar el bloqueo en esa vía fundamental que une oriente y occidente; sin embargo, aseguró que las bases no claudicarán y la protesta será masificada contra la intención de anular al líder nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.

Las mujeres son parte activa de los bloqueos del ala radical del MAS. Foto: captura pantalla

“Este gobierno traidor no tiene capacidad para resolver las cosas, pero sí tiene la capacidad para reprimir, no respeta, pese a que este pueblo lo ha elegido a él (a Arce Catacora), ha tenido el voto azul, por eso ahora se ha convertido en un gobierno dictador, nosotros lo hemos puesto donde está, por tanto, ya no hay más tolerancia, estamos hombres y mujeres para seguir batallando, (el bloqueo) ya está consolidado en Parotani y vamos a continuar con más fuerza”, afirmó.

El enfrentamiento entre la Policía y los partidarios de Evo Morales que pretendían nuevamente instalar un bloqueo en el sector de Parotani la pasada jornada, ruta que une Cochabamba con Oruro, acabó con personas arrestadas y aprehendidas. Según el informe preliminar dado por la institución verde olivo, al menos seis personas fueron capturadas en la intervención policial, cinco varones y una mujer, las cuales fueron trasladados hasta celdas del Comando del Valle Alto.