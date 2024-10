Bloqueadores denuncian excesos de la Policía Boliviana en Parotani

Un representante de los comunarios señalá que la represión policial sucedió en la comunidad de Pirque

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Comunarios de Parotani, en el valle bajo de Cochabamba, denunciaron que la madrugada de este lunes fueron violentamente reprimidos cuando intentaban instalar un punto de bloqueo a la altura de la comunidad de Pirque; uno de los seguidores del expresidente Evo Morales anunció que en las próximas horas reintentarán cerrar la carretera en virtud de la determinación del encuentro efectuado el pasado sábado en el municipio de Sacaba.

El dirigente anunció que llegará a ese sector una mayor cantidad de personas para retomar la medida para impedir el tráfico de vehículos entre Cochabamba y Oruro; para ello, habrá una reunión previa de planificación para definir la estrategia de bloqueo que impida a los efectivos de orden dispersar a los movilizados como ocurrió a primeras horas de este lunes y lograr el objetivo de paralizar la circulación hacia el occidente del país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El tránsito en la ruta Cochabamba – Oruro está expedito. Foto: captura pantalla

“La policía en lugar de resguardar a todo el movimiento social nos han reprimido y para nosotros eso está muy mal, porque no aceptamos lo que nos está reprimiendo, sin embargo, hay mucha fuerza, hay mucha valentía de parte de los compañeros, ya es de día y creo que vamos a reunirnos, reorganizarnos y planificar para retomar de alguna forma el bloqueo tanto hacia el lado de Oruro como hacia el lado de Cochabamba”, puntualizó.

El seguidor del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) aseguró que el bloqueo se apostaba de forma pacífica; pero, de imprevisto, los uniformados iniciaron la gasificación a quienes se estaban concentrando en ese lugar definido para cerrar la vía troncal; sin embargo, reiteró que ese sector evitó tomar la determinación los pasados meses en consideración a la crisis que atraviesa el país, pero el gobierno no atendió el pliego petitorio entregado en septiembre.

Lea también: Evistas instalan al menos tres puntos de bloqueo en la ruta nueva y antigua entre Cochabamba y Santa Cruz

“En septiembre, nuestras organizaciones matrices, el Pacto de Unidad, presentó un pliego petitorio sobre el tema de combustible, los créditos que se han aprobado para diferentes proyectos, sin embargo, no ha habido ninguna rendición de cuentas y también el tema del dólar, el gobierno no ha respondido a toda esa situación, solo quiere victimizarse, pero ya no creemos en el gobierno central”, afirmó.

Respecto a la convocatoria a Evo Morales con cinco de sus dirigentes afines al diálogo dada a conocer la noche del domingo por la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, el productor señaló que debe ser el secretario ejecutivo de la Confederación Sindica Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala evista; Ponciano Santos, así como dirigentes del Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo quienes deben ser parte de esa delegación si el expresidente confirma su asistencia a la cita.

Los comunarios se concentran en inmediaciones de la carretera. Foto: captura pantalla