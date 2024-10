Bolivia en crisis por la disputa Arce – Morales y la coyuntura económica que dispara la conflictividad social

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

En agosto hubo al menos tres protestas diarias sobre todo por la crisis económica. Foto: APG

Disputa política entre Morales y Arce divide y plantea dudas sobre el futuro de Bolivia; Crisis económica dispara la conflictividad social en Bolivia: 105 protestas en agosto; y, Gobierno rechaza evaluación «pesimista» de calificadora Standard & Poor`s y afirma que prioriza pago de deuda externa. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Disputa política entre Morales y Arce divide y plantea dudas sobre el futuro de Bolivia

La disputa entre Evo Morales y el actual presidente, Luis Arce, ha estado en el centro del debate político en Bolivia durante los últimos años, si bien ha sido en las últimas semanas cuando ha alcanzado nuevos picos de intensidad, ahondando aún más en la división de la izquierda con las elecciones de 2025 en el horizonte. A pesar de que Arce llegó a ser durante doce años ministro de Economía de los gobiernos de Morales y el elegido por el expresidente para ser su sustituto en las elecciones de 2020, desde que este asumió la Presidencia la relación entre ambos no ha dejado de empeorar. Morales desde su vuelta critica a Arce por lo que considera una mala gestión de su legado. Mientras, éste alerta que lo quieren sacar del poder.

Crisis económica dispara la conflictividad social en Bolivia: 105 protestas en agosto

En agosto de 2024, Bolivia mantenía altos niveles de conflictividad social, con 105 conflictos registrados. Este es el quinto mes consecutivo en el que se superan los 100 casos, con la crisis económica como el principal detonante. “Con el paso de los meses, la problemática económica ha ido cobrando cada vez mayor relevancia en la conflictividad nacional, constituyendo en agosto el motor de más de un tercio de los conflictos”, señala el boletín Infografía del Conflicto, del Programa de Investigación en Conflictividad Social y Comunicación Democrática de la Fundación UNIR. La escasez de dólares y la falta de diésel se posicionaron como las causas más recurrentes, afectando principalmente a sectores agrícolas y de transporte.

– Bolivia no atendió recomendaciones sobre el caso Rózsa y por eso la CIDH acudió a la Corte-IDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) develó que el Estado boliviano no respondió a las recomendaciones sobre reparación judicial y procesos para las víctimas del caso Terrorismo. Por eso, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). A través de sus redes sociales, la CIDH difundió el informe sobre recursos planteados por Mario Francisco Tadic Astorga y otros con relación a la violación de derechos a la vida en el operativo policial del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz. Entonces, un comando de élite irrumpió en el establecimiento para detener al húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, acusado de pretender una ola terrorista en el país y lo acribilló, con dos de sus compañeros.

– Llegan 58 bomberos de Venezuela y el campo de operaciones para mitigar el fuego se asienta en Santa Cruz

Desde Venezuela llegaron 58 bomberos forestales, quienes se sumarán a la lucha contra los incendios, que principalmente afecta al departamento de Santa Cruz, afirmó el presidente Luis Arce. Además, este domingo se sumarán dos especialistas de análisis del fuego, que arribarán desde España, que trabajarán en el Centro de Monitoreo contra Incendios, que está instalado en Santa Cruz. “Informamos a la población boliviana que llegaron al país 58 bomberos forestales desde la hermana república de Venezuela, así como dos especialistas de análisis del fuego provenientes del hermano país de España. Estos valiosos profesionales se sumarán a nuestra incansable lucha contra los incendios”, escribió Arce, en su cuenta de redes sociales.

– Cuatro meses de incendios forestales en Bolivia: 7 claves para entender la crisis ambiental en el país

Los incendios forestales han llevado a Bolivia a una crisis ambiental sin precedentes en el país. La primera llama se prendió el 2 de junio, en el Parque Nacional Otuquis, en la región del pantanal en la frontera con Brasil, y desde entonces no ha había un solo día sin fuego y humo. En cuatro meses se quemaron cerca de siete millones de hectáreas, una superficie equivalente a la de Irlanda, de las cuales 4,6 millones eran bosques y 2,3 millones pastizales. Las acciones para combatir los incendios han sido insuficientes. El 7 de septiembre el Gobierno decretó emergencia nacional para viabilizar la cooperación internacional. Llegaron equipos y brigadas de bomberos de varios países y se intensificaron las acciones áreas para provocar lluvias.

– Incendio en Rurrenabaque moviliza a vecinos que acarrean agua en turriles para apagar las llamas

Un incendio en Rurrenabaque (Beni) moviliza a lugareños que se organizan para sofocar las llamas que han quemado árboles, pasto y arbustos. En las acciones también participan algunos guardaparques y bomberos voluntarios. El fuego se generó al promediar las 15:00 en predios ubicados en la avenida principal Gordon Bayer, frente al coliseo. Vecinos llevan agua en turriles para intentar apagar las llamas. Una de las lugareñas dijo que cerca del lugar hay un surtidor de combustible, lo que genera aún más preocupación. “Hemos hablado con la Alcaldía, mandaron a algunas personas para ayudar, pero no es suficiente”, dijo. Hasta el lugar también se han trasladado algunos bomberos voluntarios y guardaparques para colaborar en las tareas.

– S&P Global Ratings confirmó calificaciones de ‘CCC+/C’ de Bolivia; la perspectiva se mantiene negativa

El 4 de octubre de 2024, S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones crediticias soberanas en moneda extranjera y local de largo plazo ‘CCC+’ de Bolivia. La perspectiva de las calificaciones de largo plazo se mantiene negativa. También confirma sus calificaciones crediticias soberanas en moneda extranjera y local de corto plazo de ‘C’. La evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad se mantiene en ‘CCC+’. La perspectiva negativa refleja el riesgo de que el perfil externo de Bolivia empeore aún más, lo que generaría un deterioro de la capacidad del gobierno para pagar deuda completamente durante los próximos 18 meses. El estancamiento es mayor y ha reducido el margen para atender los desafíos de política económica.

– Gobierno rechaza evaluación «pesimista» de calificadora Standard & Poor`s y afirma que prioriza pago de deuda externa

El Ministerio de Economía afirmó este sábado que Bolivia tiene entre sus prioridades el cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas ante sus acreedores en el corto y largo plazo, por tanto, rechaza las estimaciones pesimistas de posibles incumplimientos como lo anuncia la calificadora de riesgo Standard & Poor`s (S&P) en su último informe. Señala que, al 30 de septiembre de 2024, Bolivia ha cumplido con el pago del 82% de la deuda pública externa programada para este año. Asimismo, en el marco de la gestión sostenible de la Deuda Pública, el ratio de la deuda pública consolidada presentada como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), a mayo de 2024, alcanza a 45,1% y no supera el 60% del PIB, como afirma S&P.

– YPFB descarga más de 236.000 barriles de petróleo en Arica con miras a garantizar combustible

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descargó más 236.000 barriles de petróleo de la terminal chilena de Arica, por lo que garantiza abastecimiento de combustibles para el mercado interno. El reporte se da en un contexto en el que se volvieron a registrar filas en los surtidores del eje troncal, donde no solo se ven afectados los conductores particulares, sino también trabajadores de sectores como el productivo y el transporte, los cuales deben parar sus operaciones para esperar la dotación del carburante respectivo. “YPFB descarga más de 236.000 barriles de petróleo de Arica, Chile, que abastecerán el mercado interno. Nuestra logística opera 24/7 para dar certeza a la población”, publicó la estatal petrolera en sus redes sociales.

– Dirigencia del transporte pesado advierte que no existen avances en el acuerdo con el Gobierno

A tres meses de firmar un acuerdo que dejó sin efecto las movilizaciones, la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional denunció que no existen avances en las mesas técnicas que se acordaron con el Gobierno para la dotación de combustible, divisas y otros puntos. “Hemos tenido una reunión con las autoridades de Gobierno en la cual hemos suscrito un compromiso; sin embargo, en los puntos más álgidos e importantes no se ha avanzado. El tema de combustible no se ha avanzado nada, las filas en los surtidores se han incrementado, estamos siendo estrangulados por la escasez de dólares en el país”, informó el dirigente de la Cámara de Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez.