Bolivia inicia el 13° día de bloqueo en plena tensión tras aprehensiones y personas heridas

Por su parte, el jefe masista dijo antes que cualquier hecho donde exista derramamiento de sangre será de entera responsabilidad del Gobierno y sostuvo que hay abuso policial en coordinación con grupos paramilitares.

Tal cruce se dio después de que se reportara que un efectivo policial quedó gravemente herido en una acción ejecutada en un bloqueo en Parotani, siendo el caso más sonado de la jornada, ya que extraoficialmente se reportó que había perdido la pierna.

Sin embargo, no es el único caso de un efectivo herido, sino que fueron 14 uniformados los que resultaron con lesiones durante los desbloqueos que se dieron el viernes; no obstante, el ministro no refirió si hubo heridos en las filas de los bloqueadores.