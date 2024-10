Bolivianos en Argentina protestaron por el supuesto atentado contra Morales

Un reducido grupo comandado por militantes del MAS expresó su respaldo al expresidente y líder nacional de ese partido político

Boris Bueno Camacho / La Paz

Con arengas como ‘Arce traidor, el pueblo no te quiere’, ‘Arce basura, vos sos la dictadura’, la ‘patria no se vende’, o el tradicional ‘Evo no está solo, un grupo de bolivianos residentes en Buenos Aires, la capital argentina, se movilizó la pasada jornada para protestar por el supuesto atentado contra el expresidente Evo Morales Ayma; la columna estuvo encabezada por militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) en ese país y algunos ciudadanos argentinos.

Además, la Central de trabajadores de Argentina (CTA) condenó lo que denominó un intento de magnicidio contra Evo Morales, además de alertar que existe un supuesto afán de sectores conservadores de la región para eliminar la democracia en Latinoamérica mediante el ataque a líderes de los partidos progresistas, tal el caso de Morales, quien es la figura visible de esa tendencia en el país.

«Desde la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) condenamos el intento de magnicidio contra @evoespueblo y alertamos sobre el contexto de violencia con que las fuerzas de derecha extrema intentan destruir las democracias latinoamericanas a través del ataque a los líderes populares», señala la organización que aglutina a una parte de los sectores obreros y laborales de ese país.

El reducido grupo se movilizó por algunas vías céntricas de la capital federal y confluyó en puertas de la embajada de Bolivia en Argentina, para expresar su malestar mediante un pronunciamiento por los sucesos ocurridos en la madrugada del domingo cuando Morales se dirigía a participar en su programa dominical que se transmite por la emisora radial de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, Kawsachun Coca.

“Denunciamos con profunda indignación y preocupación, un intento de magnicidio contra el exmandatario y líder indígena, Evo Morales Ayma, una figura histórica para Bolivia y un símbolo de lucha para los pueblos originarios de América Latina, este hecho que atenta contra la integridad y vida de Evo Morales no es solo un acto cobarde, sino también una violación flagrante de los derechos humanos y los principios de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, señala parte del comunicado.

En ese sentido, el representante de los movilizados responsabilizó a las autoridades gubernamentales, así como de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, si es que sucede algo con Morales; además, demandó a la Defensoría del Pueblo a efectuar una investigación exhaustiva sobre el hecho que vulnera los derechos humanos del jefe nacional del MAS y pidió a la comunidad internacional observar estos casos que enlutan al país.