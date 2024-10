Buques parados: YPFB afirma que alcanzaron máxima capacidad de descarga y que cisternas están paradas por bloqueos 

Citó que durante este periodo se descargaron 1,3 millones de barriles de combustible y se han despachado hacia Bolivia 5.379 cisternas, lo que demuestra que son números máximos para cualquier terminal ubicada en el Pacífico.

Lidia Mamani / La Paz

Ante el cuestionamiento de que se tengan tres buques varados en Arica, Chile, pese a que en Bolivia se siente un desabastecimiento de combustibles, gasolina y diésel, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afirmó este jueves que alcanzaron la máxima capacidad de descarga en la terminal de Sica Sica, en territorio chileno, debido a que no hay la rotación de cisternas por los bloqueos que se registran, principalmente en Cochabamba, señaló el vicepresidente Nacional de Operaciones, Ariel Montaño.

“Entre el 1 y el 11 de octubre hemos tenido una ventana larga, lapso en el que se descargaron 218 mil barriles de crudo y luego 175 mil barriles de diésel, si bien se cuestiona el por qué no se descarga durante los 10 días, se debe a que hemos alcanzado la capacidad máxima de la terminal para recepcionar el combustible, con eso les queremos decir que hemos alcanzado la capacidad máxima de la terminal en cuanto a su uso”, enfatizó Montaño, en conferencia de prensa.

Por ejemplo, citó que durante este periodo se descargaron 1,3 millones de barriles de combustible y se han despachado hacia Bolivia 5.379 cisternas, lo que demuestra que son números máximos para cualquier terminal ubicada en el Pacífico. Dijo que la estatal petrolera está realizando gestiones para la importación de combustibles y así garantizar la distribución en el país, pero que actualmente se ve perjudicada por los bloqueos que hay, lo que evita que haya rotación de los cisternas.

Enfatizó que por lo tanto no es una afectación derivada del uso de la terminal de Arica, no es una afectación derivada de la importación o de los volúmenes disponibles, sino que es una afectación derivada de que no se está pudiendo realizar el libre tránsito de los cisternas y puedan llegar a las plantas.

Detalló que YPFB necesita que haya una rotación de hasta 1.200 cisternas por día por todo el país y los países desde donde se importa, cantidad que no se tiene, ya que actualmente 300 están varadas en los caminos..

Ante la consulta del por qué no se ha descargado el buque que llegó el 8 de octubre, respondió que entre el 15 y el 18 de octubre se descargaron 87.000 barriles de gasolina, lo que se ocupó esa ventana para descargar gasolina. Agregó que en saldos en la Terminal de Arica se tienen 247 mil barriles en la terminal, mismos que se despachan de manera diaria.