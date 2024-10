Cada 24 minutos denuncian una extorsión en Perú: ¿cuál es la estrategia del Gobierno?

Boluarte habilitó una nueva línea telefónica, mientras diversos sectores cuestionan sus medidas contra la delincuencia.

Fuente: https://actualidad.rt.com

La inseguridad ciudadana ha sido durante meses el principal problema de la población en Perú y en ese ámbito, últimamente, la extorsión ha escalado a niveles de tal magnitud que es el tema más mencionado por los poderes del Estado.

La semana pasada el país vivió un paro de transportistas de 72 horas en el que le exigían al Gobierno medidas efectivas y, en el caso del Congreso de la República, que derogue una polémica ley que, a su juicio, obstaculiza el combate a las organizaciones delictivas y contempla disposiciones que podrían dar paso a la criminalización de la protesta social.

«La 32108 es procrimen, le dan todo el respaldo a los delincuentes (…) desde que entró en vigencia, hace 20 o 30 días, las olas de extorsiones y de matanzas han aumentado», afirmó el domingo el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, entrevistado en el programa ‘Punto Final’ del canal local Latina.

PRENSA BASURA vs PUEBLO

-Mónica Delta: ¿Uds. tienen motivaciones políticas?

-Dirigente: No.

-Mónica Delta: ¿Ustedes están decididos a parar el país?

-Dirigente: Sí. Preferible parar que morir. Mi vida puede valer S/2.

-Mónica Delta: ¡Pero el Perú no puede parar!

¡Miserable! pic.twitter.com/iuOVDWwAsX

— Comeñista (@verdeembeleso) October 14, 2024