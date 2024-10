Camacho cuestiona al MAS por montar un ‘circo de denuncias’ en lugar de atender los incendios

Según un informe de la fundación Tierra, son más de 10 millones de hectáreas de bosque y pastizales que fueron devastados por el fuego

Boris Bueno Camacho / La Paz

El jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, rechazó la determinación asumida por el presidente Luis Arce de declarar una pausa ambiental desde el pasado 11 de septiembre, ante la proliferación de incendios en el país que provocaron la devastación de millones de hectáreas sobre todo en el departamento de Santa Cruz; el exmandatario afirmó ante representantes de organizaciones campesinas que si no se permite el chaqueo para habilitar tierras de cultivo se atenta contra la economía de los sectores rurales.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cuestionó al también líder cocalero por defender esa práctica que usan los colonizadores para el desmonte de tierras con el fin de ampliar la frontera agrícola; pero que, en la actualidad, provocó que entre 7 millones y 10 millones de bosques y pastizales fueron devastados por el fuego, sobre todo en los departamentos de Santa Cruz y Beni, además del norte de La Paz, aparte de una afectación enorme a la salud de las personas por la contaminación ambiental.

De acuerdo con un informe de la fundación Tierra, especializada en este tema, hasta el 30 de septiembre, en el país se quemaron 10.125.400 hectáreas de superficie debido a los incendios forestales. La cantidad es un 90 por ciento superior a 2019 cuando se destruyeron 5,3 millones de hectáreas. Santa es el departamento más afectado con un área quemada que bordea las 6.916.700 hectáreas, el 68% del total nacional; le siguen Beni con 2.905.900 y el norte de La Paz con 198.000 hectáreas.

“Más de 10 millones de hectáreas arrasadas por el fuego y Evo Morales se atrevió a defender los métodos de chaqueo aplicados por los avasalladores y el paquete de leyes incendiarias que promulgó su gobierno. El intelectual cruceño José Orlando Peralta lo ha dicho de un modo incontestable: Evo Morales es medioambientalmente cruel. Le interesa que su gente gane plata, que sigan votando por él, pero le importa un pepino lo que se sufra y pierda en Santa Cruz, incentiva la colonización que no respeta reglas, pero desincentiva la migración que las respeta. Evo ve a Santa Cruz como un chaco que se debe explotar, no como una región que se debe respetar», escribió Camacho en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, para el político cruceño, el responsable de la depredación no solo es Evo Morales, sino el MAS en su conjunto, ya que, por su ideología y el denominado Modelo Económico Social Comunitario Productivo, ve como un ‘enemigo ideológico-cultural’ a Santa Cruz, por ello, los siniestros que ocurren en ese departamento no conmueven al gobierno que no se preocupa en combatir el fuego y se enfrasca ‘en un circo distractivo de acusaciones sobre abusos sexuales, violaciones y pedofilias’, entre el exmandatario y Arce Catacora.

“Como oposición democrática estamos trabajando para que finalice el ciclo político de estos ecocidas que arrasaron los bosques, de arcistas y evistas pedófilos y violadores. El camino para que algún momento comparezcan ante la justicia y paguen por sus crímenes contra las mujeres y niñas bolivianas, no es el circo que ellos mismos montan, sino cuando recuperemos la democracia y tengamos una verdadera justicia. Y ese día está cada vez más cerca”, sentenció el mandamás de la agrupación Creemos.