«Cargó su arma para disparar»: Madre denuncia que intentaron arrebatarle a su bebé de sus brazos

La tranquilidad de un paseo familiar se transformó en una pesadilla cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaron arrebatar a una bebé de un año y diez meses de los brazos de su madre, en la zona sur de la capital cruceña. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.







El incidente ocurrió ayer a las 20:34 horas en la Radial 13, cuando la mujer regresaba del parque junto a su pequeña hija. Según el relato de la víctima, uno de los delincuentes le apuntó con un arma de fuego y trató de arrebatarle a la bebé. Ante la desesperada resistencia de la madre, los sujetos huyeron sin lograr su objetivo.

«El acompañante fue quien me apuntó con un arma de fuego y me quiso quitar a mi hija. En ese momento, me hice un lado y no dejé que me la quitara. Estuve dispuesta a todo por mi niña», expresó la madre.