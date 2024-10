Caso estupro: Angélica Ponce denuncia que recibe amenazas tras revelar que Evo convivía con menores de edad

Angélica Ponce, durante un anterior contacto con la prensa. Foto: Erbol

La exejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales, Angélica Ponce, denunció este martes que recibe amenazas, tras las revelar que el expresidente Evo Morales vivía en Argentina con tres menores de edad, además de la joven Noemí Meneses.

“A partir de las declaraciones que emití, estoy recibiendo una amenaza terrible, las recibo ya desde hace un tiempo atrás, desde que he dicho las verdades a Evo y afirmo nuevamente que Evo Morales sí vivía con menores en una mansión en Argentina, cerca del mar”, aseguró Ponce durante una entrevista con DTV.

Antes, la exdirigente afirmó que fue testigo presencial de que el expresidente Evo Morales convivió durante su refugio en ese país vecino, con al menos cuatro menores de edad, una de ellas Noemí Meneses, cuya relación se conoció cuando fueron descubiertos los chats en su teléfono celular.

“Yo soy madre de familia y tengo que defender los derechos de las niñas y tengo que defender a las mujeres, nuestras hermanas han sido utilizadas incluso para hacer pasar la frontera a Noemí y a las tres menores. Si quieren que hable, voy a hablar y pido a Evo Morales que no atente contra mi familia, porque él es capaz de hacer cualquier cosa y yo necesito seguridad para mi familia”, manifestó Ponce.

Añadió que Morales “sabe perfectamente quiénes han socapado sus fechorías, sus exministros que hoy todos los días salen en campaña para que vuelva a ser presidente”.

Morales es investigado por un caso de trata y tráfico de personas y estupro agravado, al haber presuntamente procreado una hija con una joven menor de edad en 2016. La menor tenía 15 años y se suma a otros escándalos que protagonizó el expresidente con menores de edad, desde Gabriela Zapata, hasta Noemí Meneses en 2020, año en el que Morales estaba refugiado en Argentina.

Ponce advirtió durante la entrevista: “No vamos a permitir que siga mellando la dignidad de las mujeres bolivianas, un tipo machista, atropellador de los derechos de la mujer; y le digo de frente, Evo Morales cuando llegó de Argentina, me dijo que me vaya a cocina y que no podía estar en la testera. El nunca respetó a las mujeres; los sindicatos (cocaleros) le traían menores”.

“No podemos defender a un tipo que está destrozando los derechos de la mujer”, reclamó.

