Diputada denuncia desaparición de la víctima de Evo Morales y su madre

La defensa legal de Evo Morales insiste en que no existen víctimas de los delitos por los que es investigado el exmandatario.

La diputada Luciana Campero que realiza seguimiento a las investigaciones del caso de trata y tráfico de personas, y estupro, en contra el expresidente Evo Morales denunció que hubo un intento de secuestro de la hija de la víctima del exmandatario y alertó que la víctima como su madre, también investigada, están desaparecidas.

“Me llama poderosamente la atención que no se haya investigado el intento de secuestro, dos días antes de que se anuncie la orden de aprehensión contra Evo Morales, en el colegio donde estudia la hija de Evo Morales. En este momento, la madre de la víctima, la víctima y la hija de Evo Morales están desaparecidas, y hace un momento el señor Cox (Nelson Cox, abogado de Morales) dijo que no va a aparecer la víctima. O sea, posiblemente están secuestradas”, manifestó la parlamentaria de Comunidad Ciudadana en una entrevista con la red Uno.

El expresidente es investigado por los delitos de trata y tráfico de personas, y estupro agravado en contra de una menor de 15 años en 2016. Como consecuencia del abuso, la víctima quedó embarazada y nació una menor que fue reconocida por Evo Morales en un certificado de nacimiento.

La diputada Campero explicó que la investigación que realiza señala que la hija de la víctima de Evo Morales no regresó al colegio después de que habría ocurrido un intento de secuestro. Tampoco se conoce del paradero de la víctima y de la madre de ésta, quien también es investigada y tiene una orden de aprehensión.

La defensa legal del exmandatario insiste en que no existen víctimas y que la investigación es desarrollada de oficio por el Ministerio Público, por eso planteó el cierre del caso debido a que ya en otra indagatoria de 2019 no se encontraron pruebas.

La parlamentaria lamentó que la Fiscalía y la Policía no aprehendan a Evo Morales porque existen pruebas evidentes de su participación en el delito y además aún tiene la libertad para manipular a sus víctimas.

Además, denunció que la víctima del exmandatario habría sido ocultada durante su embarazo, e incluso se le habría negado el acceso a la salud.

“La víctima no tenía acceso a salud pública, es decir, que no podía hacer seguimiento al embarazo. Se lo ha guardado este hecho bajo siete llaves, bajo siete candados. No se ha permitido a la menor de edad, en ese entonces, asistir ni siquiera a un centro médico para que pueda ser monitoreado su embarazo, si podía entrar en riesgo o no. Ahí, un delito”, denunció.

Los detalles entregados por la parlamentaria se conocen después de que el padre de la víctima confirmó que Evo Morales es el progenitor de su nieta.