Cochabamba: El fuego consume una carpintería, que era el sustento de una familia de siete miembros

Fuente: Unitel

La madrugada de este martes se registró un incendio al interior de una carpintería ubicada en la zona de Chacacollo, en el municipio de Sacaba, Cochabamba.

Los propietarios desconocen cómo se inició el fuego, el cual presumen empezó arder cerca de la 01:30.

“La verdad no sé, porque estuvimos caminando hasta las 12:00, pero ya casi a las 01:30 casi 2:00 media, ya el fuego estaba, todo ardiendo y no sabíamos qué hacer, los vecinos también vinieron a ayudarnos y no supe hacer nada, y luego me llamaron a los bomberos”, contó a UNITEL Rafael Ramos, propietario del lugar.

Pese a la llegada de los Bomberos, el fuego terminó alcanzando y consumiendo todo a su paso, ya que debido a la gran cantidad de madera que había en el lugar, las llamas se expandieron más rápido. [Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / Así quedó el lugar tras el incendio “Tenía cuatro maquinarias, máquinas eléctricas pequeñas, bancas, cepillos manuales y todo eso es lo que se requiere en la carpintería y todo se ha quemado, no pudimos hacer nada”, declaró. Esta carpintería era el negocio de toda la familia de don Rafael y con el cual se sustentaban a los siete miembros que la conforman, por lo que ahora han perdido prácticamente todo lo que tenían. “Es el sustento de mi familia, porque están estudiando mis hijos, mi hija también recién ha empezado la universidad y está estudiando enfermería y eso también es un gasto para mí, como antes no había trabajo, ella recién estaba empezando, ya tenía ya pediditos y justo ahora, no sé cómo se hizo el fuego”, dijo acongojado el hombre.