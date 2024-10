Cochabamba «encapsulada» por bloqueo de evistas; se acaban insumos alimenticios en hospitales

Debido a los bloqueos que ya llevan nueve días en las carreteras del país, algunos hospitales en Cochabamba están al borde de acabar con sus insumos alimenticios para pacientes internados.

“Necesitamos dietas especiales, alimentos para nuestros pacientes, no hay arroz, no hay elementos importantes. Nuestros proveedores no tienen carne, Cochabamba se encuentra encapsulada y no tenemos insumos para nuestros pacientes”, informó el secretario de Salud del Municipio de Cochabamba, Anibal Cruz.

Cruz, informó que más de 500 pacientes en al menos tres hospitales de Cochabamba serían afectados por la falta de productos y exhortó a los sectores sociales, que instalaron sus medidas en las carreteras de ingreso y salida del departamento, a sensibilizarse ante las afectaciones.

Los pacientes internados en el Hospital del Norte, Hospital del Sur y Hospital Cochabamba son los más afectados por los bloqueos y la falta de insumos.

Según reporte extraoficial, si los bloqueos continúan, los insumos abastecerían hasta el viernes de esta semana.

El bloqueo evista cumplió su noveno día de la medida de presión. El sector anunció que no levantarán sus bloqueos hasta que se llame a elecciones presidenciales.