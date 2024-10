Cochabamba: Vecinos se solidarizan con los choferes parados por los bloqueos y preparan ollas comunes

Los transportistas que están varados sobre la ruta Cochabamba – Chuquisaca, hace 17 días, piden un cuarto intermedio ya que ya no cuentan con recursos económicos.







Fuente: Unitel

Vecinos del Valle Alto de Cochabamba se solidarizan con los chóferes que se encuentran varados en las carreteras producto de los bloqueos que se registran desde hace 17 días por parte de sectores afines a Evo Morales.

Las personas que habitan en los alrededores que conectan a las carreteras que unen al departamento de Cochabamba con Chuquisaca decidieron preparar algunos alimentos para los transportistas.

Unos mates y sándwiches fueron entregados a los choferes para que puedan desayunar esta jornada ya que se encuentran atravesando momentos complicados debido a que ya no cuentan con recursos para poder comprar alimentos. Los conductores de camiones, carros cisternas, tráileres y demás vehículos de alto tonelaje agradecieron el apoyo de los vecinos, al mismo tiempo que pidieron al Gobierno intervenir en los bloqueos.

“Sólo pedimos pues al Gobierno un cuarto intermedio, a aquellos compañeros que están bloqueando, por favor pues pónganse en nuestro lugar, solo queremos un cuarto intermedio nada más, porque quedamos perjudicados nosotros el transporte”, indicó un transportista.

Asimismo, pidieron a las personas que están movilizadas otorgarles un cuarto intermedio a sus medidas de presión para que los dejen circular.

[Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / Choferes afectados por los bloqueos

“Quiero decirle a esos señores del Chaparé acaso no tienen familia ustedes, nosotros somos los que abastecemos el producto y aquí los productos se están echado a perder, estamos botando; hay señores que ya no tienen ni capital, ya no tenemos ni dinero, ni plata para comer”, lamentó.

Los choferes del transporte pesado no solo están perjudicados en este sector, sino también en la ruta al occidente y oriente del país.