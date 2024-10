Comerciantes se declaran en emergencia por los bloqueos y amenazan con salir a desbloquear

El cierre de rutas provoca pérdidas económicas debido a la paralización del flujo comercial interno entre los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que articulan el eje productivo del país.

eju.tv / Video: DTV

Juan Carlos Véliz / La Paz

Comerciantes de la ciudad de El Alto se declararon en emergencia por los bloqueos que se registran fundamentalmente en el departamento de Cochabamba y amenazaron con salir a desbloquear las carreteras porque la protesta buscaría la impunidad del expresidente Evo Morales.

“Los gremiales seguimos en estado de emergencia con este quinto día de bloqueo. Es una pena que los del Chapare están buscando impunidad para Evo Morales Ayma, no somos masistas, no somos de ningún tinte político porque trabajamos día a día. Aquí el 85% que es cuenta propia no vive del sueldo del MAS”, afirmó ayer el dirigente gremial Toño Siñani.

“Decirle al gobierno de Luis Arce Catacora que de una vez intervenga los bloqueos, hay distintas organizaciones sociales que nos están llamando a movilizar para ir directamente al Chapare a desbloquear para defender a nuestras familias”, reforzó.

Seguidores del expresidente Evo Morales bloquean desde el lunes las carreteras troncales que unen a occidente y oriente del país en al menos 14 puntos exigiendo el cese de las investigaciones judiciales en contra del exmandatario y también tienen demandas para que el Gobierno resuelva la crisis económica del país.

Los bloqueos son protagonizados por sindicatos campesinos que respaldan a Morales y denuncian que el Gobierno habría iniciado una persecución política por la marcha que dirigió en el mes de septiembre.

“Decirles a los chapareños que no son dueños de Bolivia, son dueños del Chapare y del narcotráfico” acusó Siñani.

El cierre de rutas provoca pérdidas económicas debido a la paralización del flujo comercial interno entre los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que articulan el eje productivo del país.

Además afecta a la provisión regular de combustibles, por eso se registran largas filas de vehículos en las estaciones de servicio.