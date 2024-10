Comunarios de Ch’alla Grande instalan otro punto de bloqueo en la vía Cochabamba – Oruro

Un grupo se asentó en ese lugar para impedir el tránsito de vehículos y asegura que la medida es necesaria para que el gobierno atienda las demandas

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

En las pasadas horas se implementó otro punto de bloqueo en la localidad de Ch’alla Grande, municipio de Arque, departamento de Cochabamba y en el límite con el de Oruro; un puñado de comunarios de este pueblo que apenas supera las 500 personas se movilizó desde la madrugada de este martes para impedir el tráfico en este sector de la vía que une el valle con el occidente del país; en pocos minutos, decenas de vehículos retenidos formaron una extensa fila.

Los dirigentes de esta comunidad cochabambina señalaron en su lengua materna, el quechua, que el pueblo sufre por la crisis económica que atraviesa el país y que, desde hace seis meses atrás, el incremento de los precios de la canasta familiar y de los insumos que ellos utilizan para la siembra de sus cultivos es constante; por ello, ante la desatención del gobierno a las demandas populares determinaron salir a la carretera para impedir el tráfico vehicular.

“Todo ha subido de precio y el gobierno no hace nada, esa es la razón por que salimos al bloqueo, no hay diésel ni gasolina y eso afecta a nuestra producción; también por el incremento del arroz, el azúcar, hemos aguantado, pero el pueblo está sufriendo, sobre todo la gente humilde que vivimos del día a día y el gobierno no hace nada para poder solucionar esta crisis que afecta a toda la población, pero más a los pobres”, resaltó uno de los dirigentes.

Asimismo, dejaron en claro que, si la actual gestión quiere solucionar el conflicto iniciado la pasada jornada, debe hacerse presente en los puntos de bloqueo para hablar con la dirigencia de los movilizados que responde al ala evista del Movimiento al Socialismo y está en manos del presidente Luis Arce evitar el perjuicio para los transportistas, los pasajeros y los comunarios que se vieron obligados a asumir la medida de protesta.

Decenas de vehículos están retenidos en ese lugar. Foto: captura pantalla

Otro de los movilizados que es parte del sector del transporte ratificó el pedido de los comunarios, porque aseguró que la falta de diésel y gasolina perjudica al ingreso económico necesario para el sustento de sus familias y que, en reiteradas oportunidades, se hizo conocer la molestia del autotransporte por la falta de respuesta del gobierno a las demandas de los diferentes sectores sociales y productivos del país.

“Lamentablemente, la situación del país está bien delicada con el tema del alza de la canasta familiar, la verdad es que es necesario manifestarse de alguna manera para que el gobierno entienda que, con el tema de la canasta familiar y del combustible, está perjudicando a la economía del país, es necesario de alguna manera hacer notar a todas las autoridades que con este tipo de manifestación se perjudica, pero no hay otra manera de hacerse entender con las autoridades”, resaltó.