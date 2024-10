Confederación de choferes pide incremento en pasajes, advierten con asumir acciones si en 15 días no se concretan acuerdos

El dirigente del sector de transporte cuestionó que la población no se «levante» contra el alza de los alimentos como el arroz, en el que permiten que los empresarios suban sus precios.

El ejecutivo de la Confederación de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, afirmó este martes que su sector espera que en el transcurso de 15 días se resuelva en las mesas de trabajo la nivelación de pasajes en el país. Advirtió que, en caso de no existir acuerdo alguno, definirán acciones en un ampliado nacional.

“Esperamos que en el transcurso de estos días se resuelva ya la nivelación de pasajes en todo el territorio nacional, en caso de no existir estos acuerdos, en caso de que no resulten los efectos de las reuniones de las mesas del diálogo, no tenemos otra alternativa más que convocar a un ampliado nacional en el que se tomarán las acciones correspondientes”, advirtió el dirigente del sector.

Anticipó que en el ampliado nacional se conversará con cada región, para hacer las evaluaciones, con base a la norma vigente. “Entonces estamos a la espera de los resultados de las mesas de trabajo, si así fuera, no habrá ninguna discusión”.

Indicó que la población está consciente de que el autotransporte es parte de ellos y que cumplen un servicio y eso se tiene que analizar, ya que por la elevación de los precios de la canasta familiar nadie reclama ni mucho menos contra las empresas que elevan sus costos, como en el caso del quintal de arroz, de harina y azúcar o el alza de los precios de los repuestos.