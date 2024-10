Copa ratifica denuncia contra Santos e indica que, si es necesario, ella lo notificará

«No podemos permitir que venga gente a atacar de una forma tan grosera hacia las personas».

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ratificó este viernes su denuncia contra Ponciano Santos, dirigente campesino afín al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, luego que este calificara a la autoridad municipal de “mujerzuela”.

Tras prestar su declaración y salir de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la urbe alteña, la alcaldesa también indicó que “si es necesario” ella misma lo notificará a Santos para que se presente a declarar por los delitos de acoso y violencia política.

“Creo que estos son los espacios donde se debe aclarar las denuncias y el que se crea afectado también puede acudir. Estamos solicitando a la juez que nuestras audiencias sean públicas y que la gente también sepa por qué lo estamos denunciando”, dijo.

Capa añadió que Santos también se debe desenvolver en el escenario judicial y decir “por qué lo ha hecho, quién ha dado la orden o por qué tiene el derecho de difamar y criticar”.

Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) afín a Morales, calificó— en una conferencia de prensa, el 19 de septiembre— de “mujerzuela” a la alcaldesa Copa.

“No puede impedirnos a nosotros, si bloquea o no bloquea, igual pasaremos con la marcha entonces no nos afecta en nada, incluso yo no quiero hablar de Eva Copa, esa mujerzuela no sabe lo que está haciendo en la ciudad de El Alto”, declaró Santos entonces.

Las declaraciones de Santos surgieron a raíz de la advertencia de Copa a la marcha evista del MAS de que no pasaría por ese municipio. Incluso señaló que “nadie va a entrar a convulsionar y matar a los alteños”.

“No podemos permitir que venga gente a atacar de una forma tan grosera hacia las personas. No es por el hecho de que sea autoridad me tenga que callar y que me digan lo que quieran. Yo también soy madre, hija y hermana y tengo familia detrás. ¡Qué piensa! que no tengo mi familia, que no me llama y me dice porqué están diciendo estas cosas”, indicó la burgomaestre alteña.