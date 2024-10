¿Corrupción en la medicina académica moderna?

Muchos médicos están realmente desconcertados por el hecho de que gran parte del público en general no confíe en lo que dicen. Por ejemplo, está la historia de GOOP. Gwenyth Paltrow vende muchos productos de bienestar científicamente dudosos en su sitio web, y hay muchos médicos y «profesionales de la salud» que echan espuma por la boca tratando de «desacreditar» sus teorías. Pero, al final, GOOP está vendiendo millones de dólares en productos. El público ha votado con su dinero y elige a Gwenyth por encima de los médicos. ¿Por qué?

Además, está la controversia de los antivacunas/vacunas. Una vez más, celebridades como Jenny McCarthy afirman que las vacunas causan autismo. Muchos médicos echan espuma por la boca y «desacreditan» en voz alta estas teorías. A pesar de estas protestas, tenemos brotes ocasionales de paperas en niños que no han sido vacunados adecuadamente. Una vez más, el público ha votado con sus hijos y elige a Jenny por encima de los médicos. Una vez más, ¿por qué?

También está la controversia actual sobre las estatinas. Estos populares medicamentos para reducir el colesterol pueden tener beneficios en personas con enfermedades cardiovasculares conocidas, pero se recetan cada vez más para la «prevención primaria», es decir, en personas sanas para prevenir enfermedades cardíacas. Aunque suena bien, esto ignora el hecho de que todos los medicamentos tienen efectos secundarios y que los beneficios en una población de menor riesgo son, por definición, mucho menores. Tomar una pastilla para prevenir un solo episodio de enfermedad cardíaca puede significar tratar a cientos o incluso miles de personas durante décadas innecesariamente.

Muchos médicos culpan a la ignorancia y a los medios de comunicación por estos fenómenos, pero esto es simplemente una actitud condescendiente. La verdad es esta. Mucha gente simplemente ya no cree en los médicos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pero ¿por qué? La respuesta es… Simplemente, el público no confía en los médicos porque sabe que muchos médicos, especialmente los de la medicina académica y las universidades, están en el negocio de las estafas. Un estudio fantástico ilustra el problema con precisión. Examinó a 37 médicos «expertos» que hablaron en nombre de las compañías farmacéuticas. No es sorprendente que todos ellos recibieran cantidades significativas de dinero de las grandes farmacéuticas: una media de 39.316 dólares. No se trataba de médicos comunes y corrientes. Existe una clara correlación entre el número de artículos que habían escrito (o que habían sido citados) y la cantidad de dinero que recibían.

Esto significa que estos “expertos” son los profesores y médicos de las mejores universidades del mundo. Son los médicos que dan conferencias a otros médicos y estudiantes de medicina. En general, cuanto más destacado es un médico, más dinero recibe de la industria.

Algunos están recibiendo cientos de miles de dólares. Uno de ellos literalmente se salió de control, reclamando la ridícula suma de 2,8 millones de dólares de las grandes farmacéuticas. ¡¡¡2,8 MILLONES DE DÓLARES!!!

Lo triste es que todo el mundo reconoce el conflicto de intereses inherente. Si un médico está recibiendo millones de dólares de una empresa farmacéutica, entonces hay una buena posibilidad de que su opinión pública refleje este enorme pago y no sea una opinión imparcial. Además, los médicos a menudo intentan ocultar este enorme patrocinio a la vista del público, lo que los hace mucho menos creíbles.

Por ejemplo, si LeBron James aparece en un anuncio de Sprite, sabemos que le están pagando por ello. No nos sorprende exactamente si descubrimos que probablemente rara vez bebe bebidas azucaradas, porque, bueno, es malo para el rendimiento atlético y él no es estúpido. Pero LeBron nunca intenta ocultar su patrocinio, y bien puede estar orgulloso de ello. Ese no es el caso de los médicos. Tratan de ocultar este hecho dondequiera que van.

Veamos la controversia del azúcar. Aquí está el Dr. Sievenpiper, un médico del Hospital St. Michaels de la Universidad de Toronto, argumentando que la fructosa y el azúcar son BUENOS para ti. ¿¡Qué demonios!? Todo el mundo y su abuela saben que el azúcar no es bueno para ti. Incluso si piensas que sólo son calorías vacías (es mucho peor que eso), tendrías que ser un poco idiota para creer que la fructosa debería ser «reconocida» como saludable. Pero aquí está Sievenpiper diciendo exactamente eso.

Pero es médico, ¿no? Bueno, también recibe grandes sobornos de la Asociación de Refinadores de Maíz. El titular del National Post lo dice todo: «Investigadores canadienses han recibido cientos de miles de dólares de los fabricantes de refrescos y la industria azucarera». Sievenpiper ha escrito 22 estudios u opiniones en los últimos 3 años que, sorpresa, sorpresa, afirman que el azúcar no es el culpable.

También se puede considerar el ejemplo de las estatinas. El Dr. Aseem Malhotra, un destacado cardiólogo del Reino Unido, junto con la Dra. Maryann Demasi y el Dr. Robert Lustig, que no recibe dinero de las empresas farmacéuticas, escribió un excelente comentario en el que sostenía que la hipótesis del colesterol estaba muerta. En respuesta, el cardiólogo Dr. Steven Nissen afirmó que las “sectas impulsadas por Internet” estaban alejando a la gente de las estatinas. Ambos son cardiólogos. ¿Quién tiene razón y quién no? El público no tiene forma de saberlo.

Ah, pero veamos los pagos que recibió el Dr. Nissen de las grandes farmacéuticas. Según ProPublica, el Dr. Nissen había recibido un pago de 80.000 dólares de las empresas farmacéuticas el año pasado. Bien. Ah, cierto, además recibió dinero de tres de las mayores empresas farmacéuticas (Amgen, Pfizer y Astra Zeneca) del planeta para realizar investigaciones y escribir artículos. El Dr. Nissen afirma histéricamente que las sectas están ahuyentando a la gente de las estatinas, que pueden salvarles la vida, y que si les hiciéramos caso, todo el mundo moriría. Es curioso, el Dr. Nissen parece estar infundiendo miedo para asustar a la gente y hacer que tome sus medicamentos (muy rentables).

¿Es cierto? ¿La gente empezaría a morir en masa si todos dejaran de tomar estatinas? Bueno, este artículo responde a esa pregunta. En Francia, una intensa controversia sobre las estatinas en 2013 hizo que las interrupciones de ese fármaco aumentaran en un 50% en comparación con 2012 y 2011. Muchas personas murieron como resultado, ¿verdad? De ninguna manera.

No ocurrió ninguna “tragedia sanitaria” a pesar de los histéricos lamentos de los médicos. Hubo 2000 muertes MENOS en 2013. En cuanto a las muertes por enfermedades cardíacas, hubo 1200 muertes MENOS. Sí, leyó bien. Hubo menos muertes cuando las personas dejaron de tomar su medicación. No puedo decir que una cosa fuera consecuencia de la otra, pero ciertamente el desastre predicho nunca ocurrió. Una vez más, la gente está prediciendo el desastre, como lo hicieron cuando la Dra. Demasi produjo su valiente documental “Heart of the Matter”.

El público en general no es tonto. Entiende que muchos médicos están en la nómina de las grandes farmacéuticas, pero están desesperados por ocultar este hecho. Entienden que las personas que deberían ser las más expertas (los profesores universitarios, los médicos de los hospitales universitarios y los investigadores que escriben los artículos) son los que se llevan la mayor parte del dinero. Est á n negociando su prestigio acad é mico por dinero en efectivo en una forma de prostituci ón intelectual.

De los 22 miembros de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, 20 recibieron dinero de las grandes farmacéuticas. La CCS es responsable de redactar todo tipo de pautas que los médicos siguen en el tratamiento de las enfermedades cardíacas. Sin embargo, el 91% de los médicos que escriben estas influyentes pautas están directamente pagados por las grandes farmacéuticas. No es sorprendente que estas pautas apoyen de corazón el uso liberal de estatinas. ¡Deberían estar en el agua potable! Las mismas personas que deberían proteger al público los han traicionado.

Además, está el dinero que se canaliza hacia cosas como el impresionante Centro Canadiense de Investigación Cardíaca, con muchos profesores de la Universidad de Toronto. En realidad, se trata de una operación de blanqueo de dinero de las compañías farmacéuticas. Todas las grandes compañías farmacéuticas invierten millones de dólares en este “centro de investigación” que produce anuncios publicitarios apenas disimulados dirigidos a su médico local.

Por ejemplo, considere este programa de una organización similar: “La insulina en la diabetes”. Qué emocionante. Lástima que no haya un solo estudio en la historia de la humanidad que demuestre que la insulina en la diabetes tipo 2 mejora los resultados de salud. Dado que el 90% de la diabetes es de tipo 2, este título implica una mentira total: que la insulina beneficia a la diabetes tipo 2. Aquí hay que aclarar algo importante, la diabetes tipo 2 se debe largamente a una resistencia a la acción de la insulina. Por lo tanto, mientras el páncreas del paciente con DM tipo 2 produzca insulina, el tratamiento está enfocado a usar medicamentos que mejoran la acción y la sensibilidad de las células a la insulina. Hay etapas tardías donde el las células beta del páncreas ya no pueden producir insulina suficiente para las necesidades del paciente. Entonces, si es necesario usar insulina para un control adecuado de ese paciente. Por el contrario, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en donde hay destrucción de las células beta productoras de insulina; por lo tanto, estos pacientes requieren insulina desde el principio de la enfermedad.

Pero, sin embargo, aquí están los médicos que han aceptado participar. Dr. Zinman, profesor de la Universidad de Toronto. Dr. Cheng, profesor de la Universidad de Toronto. Dr. Gerstein, profesor de la Universidad McMaster. Dr. Perkins, profesor de la Universidad de Toronto. Dr. Yale, profesor de McGill. Prácticamente los directores de todos los departamentos de endocrinología de las principales universidades de Canadá.

¿Todos decidieron renunciar a su sábado para educar a los médicos de cabecera? Difícilmente. Cada uno de ellos se lleva miles de dólares a casa mientras promueve la insulina que induce la obesidad. Ni una sola conferencia de este programa de ocho horas está dedicada a la dieta adecuada o al ejercicio. No. Las facturas de las escuelas privadas se pagan con medicamentos, medicamentos y más medicamentos. Están recibiendo dinero de una camarilla de especuladores de la insulina para difundir un mensaje de ventas tendencioso y apenas disimulado a instancias de sus señores farmacéuticos, estos comentarios hechos por los periodistas está claramente sesgado y bordean las Fake-news.

Las compañías farmacéuticas pueden pagar a estas organizaciones de investigación falsas para que organicen estos eventos (publicidades publicitarias) y pretendan que están apoyando la «investigación». El dinero se blanquea con éxito. Es un secreto a voces entre los médicos. Todos sabemos que organizar estas cosas no es gratis. Todo el mundo recibe dinero.

Para los médicos de cabecera que asisten, hay desayuno, almuerzo y merienda gratis. Se toman en serio esta presentación contaminada y tendenciosa, creyendo que están aprendiendo sobre los avances más recientes en el campo. Luego transmiten esta propaganda a sus pacientes de buena fe, pero con mala medicina, son sujetos a desinformación.

Ronald Palacios Castrillo