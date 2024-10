Cuando te sientes seguro, vas por más: Confía en LBC Seguros y atrévete a superar tus límites

La Boliviana Ciacruz (LBC), líder en soluciones de seguros, presenta su nueva campaña bajo un concepto poderoso y motivador: «Cuando Estás Seguro, Vas Por Más».

La Boliviana Ciacruz (LBC), líder en soluciones de seguros, presenta su nueva campaña bajo un concepto poderoso y motivador: «Cuando Estás Seguro, Vas Por Más». Este lema refleja el compromiso de LBC Seguros con sus clientes, destacando cómo la tranquilidad y protección que brindan sus servicios permiten tomar decisiones importantes y transformar vidas en historias memorables. Con LBC Seguros, la seguridad es el primer paso para alcanzar metas más ambiciosas.

Con 78 años de trayectoria, en LBC Seguros hemos demostrado que nuestra sed de ir por más no se detiene. Este mismo espíritu de constante superación e innovación es lo que nos impulsa a mejorar continuamente nuestros productos y servicios. Muestra de ellos, es el lanzamiento de esta nueva campaña que refleja justamente esa visión: cuando te sientes seguro, no solo proteges lo que has logrado, sino que te atreves a seguir creciendo, alcanzar nuevas metas y explorar oportunidades que antes parecían inalcanzables. En LBC Seguros, creemos que la seguridad es la base que te permite avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades.

La Confianza como Motor de tus Decisiones

En un mundo de constantes cambios e incertidumbre, la seguridad se convierte en un pilar fundamental para explorar nuevas oportunidades con confianza. «En LBC Seguros, creemos que tener un seguro significa más que estar protegido: es la clave para avanzar hacia nuevos horizontes con seguridad y decisión» , explica Juan José Pezzutti, Gerente Nacional de Marketing e Innovación de LBC Seguros.

LBC Seguros reafirma así su compromiso con sus clientes, ofreciéndoles el respaldo necesario para que se atrevan a ir más allá, superar sus propios límites y descubrir nuevas posibilidades.

Innovación y Compromiso con Nuestros Clientes

A lo largo de 78 años de vid, LBC Seguros ha demostrado ser más que una compañía de seguros, es un socio de confianza en la vida de sus clientes. En este tiempo, ha consolidado su enfoque en la innovación y en el servicio personalizado, adaptándose a un entorno siempre cambiante y proporcionando estabilidad en los momentos más difíciles.

“Nuestro propósito es claro: brindar la confianza que nuestros clientes necesitan para aspirar a más. Queremos que cada persona que confía en nosotros sienta que puede tomar las riendas de su vida y enfrentar cada desafío con seguridad», señaló Pezzutti.

Descubre Todo lo que Puedes Lograr con LBC Seguros

LBC Seguros invita a todos los bolivianos a descubrir cómo sentirse seguros puede ser el impulso para lograr más en sus vidas. Para más información, visita nuestra página web, www.lbc.bo y cotiza tu seguro o comunícate con nosotros a través de nuestro call center 800102727.