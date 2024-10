Cuéllar llama delincuentes a Jauregui y Mamani y pide revisar sus casos por violencia y acoso sexual

El diputado Jauregui fue denunciado por supuestamente pedir favores sexuales a menores de edad; y Mamani por violencia contra la mujer.

Fuente: ANF

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Enríquez Cuéllar arremetió este lunes contra sus colegas arcistas Froilán Mamani y Juan José Jauregui, a quienes llamó delincuentes y pidió la revisión de los casos que fueron denunciados por presunta violencia contra la mujer y acosos sexual, respectivamente.

“Vamos a informar a nuestro hermano Presidente el comportamiento de estos diputados delincuenes que hacen quedar mal a esta Asamblea Legislativa (…). Haremos una petición de informe al fiscal para ver en qué estado se encuentran estos procesos. No pueden quedar en la impunidad, un diputado que comete el delito de violación, de violencia no tiene inmunidad parlamentaria”, declaró Cuéllar a la ANF.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Jauregui fue investigado en 2023 por una denuncia de acoso sexual porque presuntamente pidió mantener relaciones sexuales con adolescentes, los denunciantes presentaron un audio de una supuesta conversación del legislador, pero la Fiscalía desestimó el caso.

Tras cerrar el caso, el parlamentario sostuvo que fue acusado falsamente. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el Ministerio Público analizó la veracidad de los audios o hizo el desdoblamiento de las llamadas para saber si la denuncia tenía sustento.

Por otra parte, en julio de 2022, Mamani fue enviado con detención domiciliaria, con salida laboral, por supuestamente haber golpeado físicamente a su pareja. En declaraciones posteriores, Mamani contó que todo era mentira y que estaba dispuesto a demostrar su inocencia en cadena nacional, pero hasta el momento no lo hizo.

Esta jornada, Mamani que ahora es presidente de la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, dijo que no hablará del tema porque son cosas personales. Por el contrario, acusó a los medios de comunicación de querer tergiversar las declaraciones de su colega Cuéllar.

“El tema (es) personal que no tengo por qué hablar, tampoco es que se habló (Cuéllar) exactamente del problema mío. Pareciera que los medios estamos queriendo hacer que ese tema se distorsione, eso no está bien. Particularmente yo no he escuchado que hablara en contra de mi. Dijo directamente la comisión Mixta de Justicia. También seamos responsables en poder decir alguna situación que no sea cierta”, expresó Mamani.

El diputado Cuéllar también denunció presuntos negociados y hechos de corrupción en las comisiones de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados. Supuestamente, Jauregui negoció el cierre de su caso de acoso sexual a cambio de cerrar otras que estaban en curso en dicha instancia.

“Jauregui, tres juicios de responsabilidades que hemos presentado de un plumazo lo rechaza con 374 fojas de elementos de prueba. (…) con la condición de que su proceso de acoso sexual a una menor de edad sea desestimado. Rechaza perjudicando el trabajo de la comisión de Constitución”, subrayó.

La denuncia se da en medio denuncias de supuestas irregularidades en la elección del fiscal general del Estado.

/DPC/nvg/