Defensa de Camacho y Pumari polemiza con la Procuraduría sobre la supuesta anulación de cargos en el caso ‘Golpe I’

Luis Fernando Camacho a su salida de los tibunales. Foto: APG

Boris Bueno Camacho

Afirman que se anuló acusación contra Camacho y Pumari por caso Golpe I y la Procuraduría niega la misma; Morales dice que el Gobierno organiza ‘grupos parapoliciales’ para despejar bloqueo evista; y, CAINCO hace un llamado urgente a las autoridades: “No pueden seguir utilizando a la población como rehén”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Afirman que se anuló acusación contra Camacho y Pumari por caso Golpe I y la Procuraduría niega la misma

El Tribunal de Sentencia de La Paz dispuso la anulación de acusación formal por el caso Golpe de Estado I, que se le sigue al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y al excívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, decisión que fue asumida por juez sexto que dirigió la segunda audiencia del juicio oral, por los hechos registrados en 2019, afirmó uno de los abogados de la autoridad cruceña. Esta afirmación fue negada por la Procuraduría General del Estado, que indicó que en realidad hubo observaciones a la acusación, las que deben ser subsanadas en 24 horas. En horas de la mañana, el abogado del gobernador cruceño, Martín Camacho, anticipó que presentaron incidentes para que el juez anule la acusación contra su defendido.

– “Se cae una vez más el sainete del falso golpe de Estado”, dice Mesa tras observaciones a la acusación de la Fiscalía en su contra y de Camacho

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, usó sus redes sociales para manifestarse tras que la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho señalara que se anuló la acusación del caso de la crisis de 2019. La Procuraduría negó la anulación y dice que fueron observaciones que deben ser subsanadas. “Se cae una vez más el sainete del falso golpe de Estado, que solo es un pretexto para llevar adelante el plan de persecución política más infame de la historia contemporánea boliviana”, señala parte del mensaje que Mesa publicó en su cuenta de X. “Este juicio siempre mostrará la mentira, la ilegalidad y la villanía del régimen masista que en octubre de 2019 cometió un fraude monumental, dijo.

– Morales dice que el Gobierno organiza ‘grupos parapoliciales’ para despejar bloqueo evista

Evo Morales denunció la supuesta conformación de grupos parapoliciales para despejar los puntos de bloque que instalaron sus seguidores. El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) apuntó al gobierno como responsable. “Agentes del Estado Boliviano organizan grupos irregulares parapoliciales armados para ataques violentos en contra de la vida e integridad de hermanas y hermanos de los puntos de bloqueo, violando el Gobierno de manera flagrante su obligación de observar los estándares interamericanos sobre protestas y #derechos humanos”, escribió el cocalero en su cuenta de X. En su publicación, Morales citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a varios miembros de ese organismo.

– Doria Medina: Reunión Arce-Evo por Zoom acabó en insultos

El empresario y político Samuel Doria Medina reveló el jueves que una supuesta reunión virtual entre el presidente Luis Arce y el jefe del MAS, Evo Morales, acabó en insultos. «Una fuente cercana al Gobierno me ha comentado que ha habido un intento de conciliar, de dialogar, y que ha habido esa reunión vía Zoom y que ha terminado con insultos y que ha fracasado todo intento de diálogo», declaró. Doria Medina precisó que la reunión no prosperó porque «uno sigue de manera irresponsable bloqueando y el otro incompetente no aplica la ley». El líder opositor cuestionó que el Gobierno permita que el bloqueo persista y que incluso se haya comenzado a usar armas de fuego, como se vio en las imágenes que ahora investiga la Policía.

– «¿Ustedes creen que alguien va a venir a invertir después de los bloqueos?»: CNI ve «daño irreversible» a la economía

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, afirmó el jueves que los bloqueos de los sectores evistas causaron un «daño irreversible» a la economía nacional y cuestionó si con estos antecedentes alguien cree que empresarios o emprendedores extranjeros llegarán al país a invertir. «Es un daño irreversible a la economía, estamos dañando de manera definitiva la imagen de Bolivia. ¿Ustedes creen que alguien va a venir a invertir después de lo que está pasando?», afirmó . El bloqueo evista cumple este jueves 11 días activo, principalmente en el departamento de Cochabamba, donde diferentes sectores productivos sufren cuantiosas pérdidas y demandan al Gobierno intervenir para dejar expeditas las vías.

– CAINCO hace un llamado urgente a las autoridades: “No pueden seguir utilizando a la población como rehén”

El presidente de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Jean Pierre Antelo, compartió su profunda preocupación por la situación que atraviesa el país. En su mensaje, destacó que no solo las carreteras y los créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) están bloqueados, sino también el futuro de Bolivia. «Tomar como rehén a la población, sus sueños y su futuro, carece de legitimidad», señaló , haciendo un fuerte llamado a las autoridades para que dejen de lado las disputas políticas y actúen con responsabilidad. «No podemos seguir así, nadie debería acostumbrarse a lo malo» aseveró, luego de visitar lugares en Cochabamba que está aislada, donde hospitales, hogares de acogida, entre otros, tienen escasos productos alimenticios.

– YPFB asegura que se hizo descarga de “casi 41 millones de litros de combustible” en la terminal Sica Sica

Cuando se tenga una nueva ventana de descarga de combustible “vamos a subir los saldos en la terminal”, dijo Ariel Montaño, vicepresidente nacional de Operaciones de YPFB, al referirse a los tres buques que están parados en Arica, Chile, a la espera de hacer el desembarco de carburantes en la terminal Sica Sica, que administra la estatal boliviana. Esta situación se da en medio de quejas y denuncias de falta de gasolina y diésel que realizan el transporte pesado y conductores, porque esperan horas en distintos surtidores del país para poder hacer la carga respectiva. “El 15 y el 18 de octubre hemos descargado 87.000 barriles de gasolina del buque Largo Edén. Entonces, se ha ocupado esa ventana para realizar la descarga de gasolina”, dijo.

– Arce se reúne con el presidente de Irán para fortalecer cooperación en 5 áreas claves

Este jueves, el presidente boliviano Luis Arce se reunió con su par iraní, Masoud Pezeshkian para hablar sobre la cooperación en cinco áreas de interés para el desarrollo del país. El encuentro se produjo en el marco de la XVI Cumbre de los BRICS, que se lleva a cabo en Rusia. “Sostuvimos una importante reunión bilateral con el hermano presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, en Kazán, Rusia. Reafirmamos la firme voluntad de seguir fortaleciendo nuestras relaciones de amistad y cooperación mutua en áreas clave, como la agricultura, salud, energía, educación y comercio en favor de nuestros pueblos”, indicó el mandatario boliviano en sus redes sociales. El jefe de Estado participó este jueves de la XVI Cumbre de los BRICS.

– Bolivia importa 4.839 productos de los Brics y sólo exporta 157 como gas, minerales y urea

Bolivia importa de los Brics un total de 4.839 productos y sólo exporta 157 entre los que destacan gas natural, minerales, carne, úrea, pero el presidente Luis Arce destacó ante los países miembros de ese bloque las reservas de litio que posee Bolivia. El bloque Brics es una alianza económica, política y social integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Las primeras letras de cada país dieron el nombre al bloque que celebró su primera reunión ministerial en septiembre de 2006. Se trata de un grupo informal de estados que buscaban ampliar su cooperación multilateral y así hacer frente al orden mundial dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. En 2023 Bolivia vendió a ese grupo 117 productos.

– FELCN denuncia emboscada a efectivos antinarcóticos en Chapare

Personal de la Umopar sufrió una emboscada cuando realizada trabajos de interdicción en el municipio de Villa Tunari de la provincia Chapare de Cochabamba, denunció la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Según la fuerza antidroga, los efectivos procedieron a la destrucción e incineraron de una fábrica móvil de elaboración de cocaína base, pero al finalizar la tarea un grupo de personas llegó en motocicletas con actitud agresiva, portando armas de fuego y objetos contundentes. La FELCN aseveró que el grupo hostil arremetió contra los efectivos antinarcóticos. Dos policías fueron retenidos y uno de ellos recibió lesiones graves. Asimismo, se registraron destrozos a bienes del Estado.