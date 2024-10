Del Castillo conmina a Evo Morales que entregue los vehículos si quiere una investigación seria

El ministro de Gobierno afirmó que el policía que fue embestido por Evo Morales el domingo se encuentra debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital de la ciudad de Santa Cruz.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, conminó al expresidente Evo Morales a que entregue sus dos vehículos que habrían sido acribillados por policías el domingo a la Policía o la Fiscalía si quiere una investigación seria del supuesto atentado en su contra.

“El dia de hoy hemos pedido públicamente al señor Evo Morales, si quiere una investigación seria, que entregue los vehículos que él estaba utilizando al Ministerio Público, a la FIscalía, a la Policía boliviana para que se realice un microaspirado, qué estaba escondiendo el señor Morales, por qué no se detuvo a un operativo de la FELCN, por qué no se detuvo a un operativo efectuado por la Policía boliviana si no hizo todo lo contrario, disparar a la Policía boliviana y darse a la fuga embistiendo a un efectivo de las fuerzas del orden”, afirmó anoche en una entrevista con CNN En Español.

La autoridad gubernamental relató que el domingo, el exmandatario después de denunciar que fue víctima de un atentado mandó a su gente a retirar los vehículos policiales del Regimiento 9 del Ejército usados para el operativo y luego fueron incinerados en un intento para deshacerse de las pruebas.

“Estamos abiertos a cualquier tipo de investigación” dijo Del Castillo al pedido de Morales de que se realice una investigación internacional del presunto atentado; sin embargo, precisó que “cuando los vehículos (policiales) entraron a refugiarse al Regimiento número 9, que es un regimiento militar, él manda gente al regimiento militar precisamente para retirar los vehículos con los cuales la Policía estaba realizando este dispositivo estático de control, estos vehículos eran la prueba que el señor Evo Morales les había disparado y que ellos habrían iniciado un fuego cruzado hacia la Policía boliviana, lamentablemente la turba de seguidores del señor Evo Morales secuestra estos vehículos y de manera inmediata proceden a incinerar”, denunció.

“¿Qué ha hecho el señor Evo Morales? Prácticamente eliminar las pruebas o las evidencias con las cuales se habría dado a la fuga, habría embestido a la Policía boliviana”, insistió.

La Policía denunció al expresidente por intento de asesinato en contra de policías de la fuerza antidroga. Según Del Castillo, el policía que fue embestido por Evo Morales se encuentra debatiendo entre la vida y la muerte “en coma” en un hospital de la ciudad de Santa Cruz.