“Devuélveme a mis hijas, por favor”, el desgarrador clamor de la madre de las niñas raptadas en Montero

Fuente: Red Uno

En un desgarrador pedido, Ana Luz Eguez, madre de Nicol, de 7 años, y María Belén, de 5 años, imploró entre lágrimas durante una entrevista con el programa El Mañanero la devolución de sus hijas, quienes fueron raptadas hace ocho días en la ciudad de Montero, Santa Cruz. El principal sospechoso del rapto es Jorge Janco Arias, un hombre con antecedentes penales por violación, rapto y robo agravado.

Ana Luz, visiblemente afectada, relató que Janco se había ganado la confianza de su familia antes de llevarse a las menores. “A ese joven yo le di techo y cama en un cuartito, por confiar en él. Me hizo esto cuando más confiaba en él”, expresó la madre entre sollozos. Según su testimonio, la última vez que vio a sus hijas fue cuando el sujeto se llevó a María Belén con la excusa de regresar pronto.

El rapto ocurrió el 11 de octubre alrededor de las 18:30, y desde entonces, la madre no ha tenido noticias sobre el paradero de sus hijas ni del sospechoso. “Cuando no las veo, me pongo a llorar. No sé cómo están mis hijas, si estarán bien o si habrán comido. Mis chiquititas, les pido a la gente de Santa Cruz y de Montero que me ayuden a encontrar a mis hijas. Por favor, si ven a mis dos hijitas, agárrenlas y tráiganlas. Las quiero abrazar”, suplicó Ana Luz, en medio del llanto, desesperada por encontrarlas.

La Policía Boliviana ha intensificado la búsqueda de Jorge Janco Arias, quien fue captado por cámaras de seguridad llevándose a una de las menores. La mamá hace un llamado a la población para colaborar con cualquier información que permita dar con el para de las niñas y del secuestrador.

Ana Luz, que sobrevive vendiendo empanadas y recolectando botellas, expresó su desesperación ante la situación y la incertidumbre que invade su hogar. “Mi hija de 3 años me pregunta por sus hermanitas, mamá ya van mis hermanitas, si mi amor le digo … Ya no puedo más”, exclamó entre lágrimas.

“Si ven a mis hijas, por favor tráiganmelas a mi casa. Les ruego, les suplico; quiero verlas y abrazarlas”, clamó Ana Luz.