Diputada Choque afirma que Evo Morales hizo del trópico de Cochabamba ‘una Sinaloa’ y pide militarización

La asambleísta del arcismo pide a las autoridades gubernamentales evaluar la situación que generan los bloqueos, porque provocan la reacción en los centros urbanos

Boris Bueno Camacho / La Paz

Ante la presencia de personas armadas en los puntos de bloqueo, la diputada del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS) Daysi Choque pidió al gobierno militarizar sobre todo la región del trópico de Cochabamba, porque -en criterio- las fuerzas policiales no son suficientes para restituir el tránsito vehicular en las regiones afectadas por los cercos que ingresaron este miércoles en el décimo día de cumplimiento por parte de los sectores que responden al expresidente Evo Morales.

Choque cuestionó que la región cochabambina sea un territorio sin ley al estilo de la región mexicana de Sinaloa, donde Morales impone su criterio sin que el importe el cumplimiento de las normas que rigen en el país; además, recordó que el exministro Juan Ramón Quintana pronunció una declaración en los pasados días en la que sentenció que ‘los bloqueos se alimentan con sangre’; en ese marco, pidió a las autoridades gubernamentales definir estrategias de intervención sin descartar una posible militarización.

Los efectivos policiales no pudieron desbloquear en el trópico. Foto: Wara TV

“No puede ser que la región del trópico se convierta en un estado independiente, recordemos cómo Evo Morales renegaba con la ‘Media Luna’, ahora lo que hace es aislar al trópico que lo está convirtiendo en una Sinaloa y no todos los hermanos del trópico están de acuerdo con los bloqueos, la mayoría de ellos está obligada; hago un llamado a Andrónico Rodríguez como vicepresidente de las seis federaciones del trópico, si Evo Morales los está obligando, extorsionando, destruyendo sus casas y obligando, Rodríguez tiene que hacer respetar a sus bases”, aseveró.

Es así que refirió que Morales so pretexto de cuidar su integridad física pone en riesgo la vida de sus seguidores y del pueblo en general, porque con los cercos se impide que inicie, por ejemplo, la siembra de arroz, uno de los productos más requeridos por los hogares bolivianos que, además, tiene una merma porque el 70% de la campaña anterior se perdió por las condiciones climáticas en el país y si no se procede con ese trabajo existe el gran riesgo de afectar la seguridad alimentaria.

En la región altiplánica los efectivos policiales levantaron los cercos. Foto: Wara TV

“El Ministerio de Gobierno tiene que asumir las medidas, si realmente la Policía Boliviana ha sido rebasada, tendrá que informar al Ministerio de Defensa que necesita asumir otra posición; aquí no estamos en contra de los hermanos que piden mejoramiento de la canasta familiar, diésel y demás, no, esta medida no es económica, esta medida es delincuencial, porque se está protegiendo a un delincuente”, dijo en clara alusión al expresidente Morales quien elude declarar por un caso de trata de personas y estupro abierto en su contra en Tarija.

Por ello, es que en diferentes urbes se producen medidas de protesta como el paro de 24 horas del transporte de La Paz, porque debido a los bloqueos no llegan los combustibles, hay escasez y encarecimiento de los productos esenciales de la canasta familiar lo que provocan acciones de hecho de los sectores afectados debido a que responsabilizan al gobierno por la dramática situación al no intervenir los sitios que hasta la fecha suman 21 en cuatro departamentos.

La diputada Deysi Choque pide la intervención de los militares. Foto: captura pantalla

“El Ministerio de Gobierno debe emitir un criterio, si la policía no se siente en la capacidad de generar los desbloqueos necesarios por el bien del país, tendrá que acudir a la siguiente fase que es la militarización, más aún tomando en cuenta el tema de las armas, estamos hablando que hay personas armadas que ponen en riesgo la vida de los policías y de los propios hermanos que están en los puntos”, afirmó la asambleísta.