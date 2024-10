Diputada ‘evista’ asegura que créditos para atención de incendios están en comisiones manejadas por ‘arcistas’

María Alanoca advierte que los proyectos de Ley para la atención de las emergencias serán aprobados solamente si están bien fundamentados

eju.tv / Video: Red Andina TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La diputada del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) María Alanoca cuestionó este miércoles al Gobierno por presionar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para aprobar los créditos internacionales que supuestamente irán destinados a la sofocación de los incendios forestales; sin embargo, afirmó que la bancada que responde a Evo Morales solamente dará curso si los dos proyectos en cuestión tienen bien definidos los objetivos y que estos están en las comisiones donde los presidentes son del ala renovadora de ese partido.

El pasado lunes, el presidente Luis Arce Catacora pidió a la ALP aprobar dos créditos por un monto que asciende a los 325 millones de dólares, recursos que servirán para la atención de las emergencias provocadas por los incendios forestales que hasta la fecha consumieron más de 6.9 millones de hectáreas en el país, la mayoría de ellas en el departamento de Santa Cruz; el primer préstamo tiene como fuente de financiamiento la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de 75 millones de dólares; en tanto, el segundo es del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y asciende a 250 millones de dólares.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Esos créditos no están en manos de los diputados, están en manos de las comisiones que son ‘arcistas’, ahí están esos proyectos de ley, nos quieren echar la culpa de que nosotros los diputados no queremos aprobar esos créditos, pero, le pido a este gobierno que no nos esté presionando con algunos supuestos dirigentes para aprobar los créditos; nosotros nos solidarizamos con La Paz, Pando, Santa Cruz como persona humana; pero, si viene con nombre y apellido (los créditos), pues nosotros aprobaremos”, afirmó.

Lea también: Diputado Gutiérrez: No permitiremos que se extorsione a la ALP con créditos para incendios

La legisladora exhortó al gobierno de Luis Arce a no endeudar más al país mediante la suscripción de créditos con organismos internacionales, porque afectará a las futuras generaciones; por ello, aseguró que, una vez que se convoque a sesión de la Cámara Baja para el tratamiento correspondiente, habrá una revisión exhaustiva de los proyectos de Ley enviados a la asamblea legislativa antes de ser aprobados y sean destinados a los fines por los cuales fueron gestionados.

“Sin embargo, no hay sesión, no hay cuándo tratar, hasta ahora al parecer ni hay convocatoria del señor Huaytari, no sé qué está pasando con este señor, mala gestión de Huaytari, pésimo diputado, pésimo presidente de la cara en esta gestión; yo creo que hay un acuerdo con el presidente Arce, por eso nos dilata para echarnos después la culpa a nosotros, porque Huaytari es ‘arcista’, así de claro; él no está convocando a sesión para tratar (los créditos)”, apuntó.

La diputada del ala radical del MAS, María Alanoca. Foto: captura pantalla

Por otra parte, la legisladora recordó que El Alto, ciudad a la que representa, recibió el pasado 23 de septiembre con los brazos a los marchistas encabezados por Evo Morales Ayma, pese a la advertencia de la alcaldesa Eva Copa, quien dijo que no iba a permitir el ingreso de la columna que partió de Caracollo, en el departamento de Oruro, siete días antes; asimismo, reivindicó el derecho del expresidente a postular nuevamente como candidato en las elecciones de 2025, ‘porque es un pedido del pueblo’.