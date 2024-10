Diputada sospecha que víctima de Evo Morales fue secuestrada y lamenta la “inoperancia” de la Policía

Campero lamentó que las autoridades actúen con contemplación a Evo Morales cuando en otras denuncias similares se actúa con más eficiencia y los denunciados son capturados antes de que manipulen a sus víctimas o tomen acciones contra ellas.

Juan Carlos Veliz / La Paz

La diputada Luciana Campero, que realiza seguimiento a las investigaciones del caso de trata y tráfico de personas, y estuvo agravado en contra del expresidente Evo Morales, expresó su sospecha de que la víctima del exmandatario, su hija y su madre están secuestradas y criticó la “inoperancia” de la Policía para dar con el paradero de tres personas.

“Quién en su sano juicio después de que te intentaron secuestrar tiene el valor de cruzarse una frontera no por lo legal como debería ser por Migraciones sino por una frontera más abierta y amplia. Si horas antes te han intentado secuestrar a vos y a tu hija, yo creo que nadie. Yo creo que esto se trata de un secuestro consolidado por quienes habían intentado secuestrarlas afuera del colegio, no han salido del país, pensar que han salido del país después del suceso el mismo día es absurdo, no tiene sentido, peor con las declaraciones del señor Nelson Cox”, afirmó la legisladora de Comunidad Ciudadana en una entrevista con Cadena A.

La Policía boliviana publicó ayer un aviso de “personas desaparecidas” para ubicar a la joven que presuntamente fue abusada por el expresidente Evo Morales en 2016, cuando tenía 16 años, y a su hija que nació como producto del abuso sexual.

La víctima identificada como Cindy Sarai V. P. y su hija E.S.M.V. desaparecieron desde el 2 de octubre, según los datos de la División de Trata y Tráfico de Personas. “En fecha 2 de octubre de 2024 a horas 18:00 aproximadamente fueron vistas por última vez en inmediaciones de la unidad educativa (…) ubicado en la calle San Pedro y Comercio del municipio de Yacuiba, desde esa fecha se desconoce su paradero”, refiere.

La diputada Campero afirmó que este dato coincide con el intento de secuestro que sufrió Cindy Sarai y su hija en la puerta del colegio el 2 de octubre y que no fue investigado por la Policía ni denunciado por autoridades de la unidad educativa o la Defensoría de la Niñez del gobierno municipal de Yacuiba (Tarija).

“Preocupa, porque Nelson Cox (abogado de Evo Morales) salió hace dos días en un medio de comunicación para decir ese caso debería cerrarse porque la víctima no va a aparecer ¿Qué nos lleva a pensar el señor Nelson Cox? Él ha sido promotor del secuestro, él ha secuestrado a la víctima, a la hija de Evo Morales y a la madre de la víctima que también está sindicada e involucrada en este caso ¿Qué puede pensar uno con estas declaraciones y qué inoperancia de la Fiscalía en este caso y sobre todo la Policía de no dar parte y más allá de la Policía es más inoperante y llama la atención que la unidad educativa no haya denunciado este hecho o que la Defensoría de la Niñez de este municipio no lo haya denunciado”, afirmó.

Existen imágenes del intento de secuestro registrados por padres de familia que impidieron que se consuma ese delito, pero el caso no fue investigado.

Campero lamentó que a diferencia de otras denuncias como las que afronta Evo Morales se actúa con más eficiencia y los denunciados son capturados antes de que manipulen a sus víctimas o tomen acciones contra ellas.

“Yo creo que estas tres personas están secuestradas para que no hablen porque al final la hija de Evo Morales a través de un ADN que se le puedo obligar si este sistema estuviese trabajando a perfección, esto seguiría avanzando, pero Evo Morales está acostumbrado a ocultar o desaparecer a los hijos, ya sucedió con el caso de la señora Zapata, esto para él es repetir la figurita del álbum”, graficó.