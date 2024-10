Diputado arcista reconoce que Evo impuso sus caprichos por encima de la independencia de poderes

El exministro Lima reveló que por capricho de Evo Morales la expresidenta Jeanine Añez fue procesada por la vía ordinaria y no por juicio de responsabilidades.

El diputado arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) Freddy Velásquez reconoció este martes que Evo Morales impuso sus caprichos por encina de la independencia de poderes, como reveló el exministro de Justicia Iván Lima.

“En su momento hemos visto que sí (estaban sometidos al capricho de Morales). Evo Morales ha tenido que incidir mucho después que ha pasado tantas gestiones, como que él maneja el país, manejaba algunos órganos también; y algunas decisiones tomaba como expresidente. Esperemos que ahora todos estos aspectos de caprichos no primen, no empañen a la justicia (…). Estos caprichos de Evo Morales lo único que han hecho es perjudicar y empañar a diferentes Órganos (del Estado)”, declaró Velásquez.

El legislador fue consultado sobre si el Estado está sometido a los caprichos de una persona y si la renuncia del exministro de Justicia Iván Lima no responde a otro de los “caprichos” del expresidente. Señaló que las actitudes del exmandatario llegaron al punto de pretender incidir en la renuncia del jefe de Estado, con la marcha que protagonizó recientemente desde Caracollo a La Paz.

El propio presidente de Bolivia, Luis Ace, emitió el 15 de septiembre un mensaje dirigido especialmente a Evo Morales advirtiéndole que no permitirá que ponga en riesgo la vida del pueblo boliviano y actuará conforme a la Constitución, tras anunciar la realización de la marcha “para salvar Bolivia”.

“Aquí estoy, Evo, no me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser títere tuyo, ven aquí, te espero y resolvamos ese problema; asumiendo las reglas de la democracia. No arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder”, dijo Arce en ese entoncesen ese mensaje.

Según el diputado Velásquez, la “ruptura” entre el jefe de Estado y el líder del MAS, Morales, se produjo porque el arcismo no quiso seguir sometiéndose a los caprichos del expresidente, porque en el pasado empañó la independencia de poderes.

El fin de semana, el ahora exministro de Justicia Lima sostuvo que el caso Senkata, proceso en contra de la expresidenta Jeanine Añez, terminará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque es juzgada en juicio ordinario por “capricho” de Evo Morales.

“Yo presenté los juicios de responsabilidades contra Añez, lo presenté ante la Asamblea (Legislativa), fue otro de los motivos de conflicto con el evismo, que sostenía que tenía que haber un juicio ordinario”, declaró Lima.

