Diputado Egüez afirma que vocales del TCP que «manipulan» las elecciones judiciales, quieren quedarse más allá del 2026

El legislador advirtió a los vocales del TCP sobre la ilegalidad de sus actos que se convierten en delitos por los que serán juzgados “con todo el peso de la ley”.

eju.tv

«El país aborrece la justicia podrida que tenemos, está podrida. Los auto-prorrogados (vocales del Tribunal Constitucional Plurinacional – TCP) (…) están manipulando en las elecciones judiciales para quedarse más allá del 2026 ocupando esos espacios”, declaró el diputado de Creemos, Walthy Egüez.

Las afirmaciones del legislador se dan luego a los reiterados recursos judiciales interpuestos contra las elecciones de nuevas autoridades judiciales, proceso en riesgo de ser frenado por vocales del TCP que dieron por procedente recursos que sobrepasaron todos los plazos jurídicamente, vencidos, precluidos.

“La justicia está podrida y ese Tribunal Constitucional (vocales del TCP) quieren quedarse más allá del 2026, no tienen un poquito de vergüenza los auto-prorrogado están manipulando para quedarse ocupando esos espacios”, insistió.

Egüez advirtió a los vocales del TCP sobre la ilegalidad de sus actos que se convierten en delitos por los que serán juzgados “con todo el peso de la ley”. “Estos no se escapan, no va a haber lugar que no rebusquemos para meterlos presos (…). La población sabe que son delincuentes, debe tener la certeza de que aquellos que estamos haciendo política activa estamos luchando por mejores días para el país».

En este contexto, rechazó toda manipulación de los vocales auto-prorrogados del TCP para frenar las elecciones judiciales, a las que teme el Movimiento Al Socialismo (MAS) frente al final de su ciclo como fuerza política.

“Tarde o temprano los políticos ‘masistas’ se van a ir, no van a gozar del poder del MAS. El Tribunal Constitucional que está persiguiendo políticamente a la oposición van a ir presos, va a caer todo el peso de la ley y de eso nos vamos a encargar”, enfatizó el legislador.