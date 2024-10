Diputado Laura exige aprobar créditos de $us 250 millones para enfrentar incendios y otros $us 100 destinados al desarrollo municipal

Laura criticó la actitud de algunos parlamentarios, a quienes acusó de «doble moral» por no querer aprobar la ley que permitiría disponer de estos recursos esenciales para enfrentar las emergencias ambientales

Video BTV

eju.tv

El diputado Zacarías Laura exhortó a los legisladores de la oposición y al bloque “evista” del MAS a aprobar los proyectos de crédito que destinarán $us 250 millones para mitigar y sofocar los incendios forestales que afectan diversas regiones del país. La votación de estos proyectos está programada para la sesión de este jueves en la Asamblea Legislativa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Laura criticó la actitud de algunos parlamentarios, a quienes acusó de «doble moral» por no querer aprobar la ley que permitiría disponer de estos recursos esenciales para enfrentar las emergencias ambientales. «Se ponen indolentes en este momento al no querer aprobar la ley. Son $us 250 millones que necesitamos para apagar los incendios en nuestro territorio», afirmó el legislador.

Además, el diputado señaló que también está pendiente la aprobación de otro proyecto de ley que contempla $us 100 millones destinados al enlosetado de calles y avenidas en los 340 municipios del país. «No quieren colaborar para apagar los incendios ni mejorar la infraestructura de los municipios. ¿De qué ganan los diputados?», cuestionó Laura, destacando la urgencia de ambas iniciativas para atender tanto la crisis ambiental como el desarrollo local.