Diputado Reyes afirma que Evo Morales es un extorsionador y debe ser aprehendido

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes cuestionó este lunes al Ministerio Público de Tarija por no proceder con la orden de aprehensión contra Evo Morales en el caso de la comisión de los supuestos delitos de trata y tráfico de personas, así como de estupro agravado, contra una menor de 15 años en 2018 cuando aún fungía como presidente del Estado; en ese sentido, señaló que se debe proceder de acuerdo con la ley para que este responda sobre esas acusaciones.

Asimismo, arremetió contra Morales a quien tildó de extorsionador por haber llevado a sus pocos aliados, ya que no tiene la capacidad de liderazgo que ostentó a lo largo de varios años, a iniciar un bloqueo de caminos con la intención de protegerse de la justicia y desmontar el proceso judicial mediante el ahogamiento de la economía nacional, ya que una de esas medidas afectará a las clases más empobrecidas y los sectores productivos.

“Evo Morales ya no tienen bases, ya no tiene norte, ya no tiene ideas, Evo ya no tiene capital político, por eso debe ser aprehendido, lo que resta con Evo Morales es que enfrente la justicia por 14 años de desgobierno, con masacres y corrupción, prácticamente han destruido la economía nacional; Evo Morales debe presentarse ante la justicia, debe ser aprehendido y recién ahí, dentro de una celda tendrá que hablar con los jueces y los fiscales”, afirmó.

El legislador rechazó la convocatoria hecha por el gobierno al expresidente a un diálogo para levantar los bloqueos que, por el momento, se circunscriben al trópico de Cochabamba y la región de Yapacaní, en Santa Cruz con actitudes de extorsión para obligar a ser escuchado, cuando en realidad -dijo- debe ser puesto ante los operadores de justicia para que responda sobre las acusaciones que pesan en su contra.

“Evo Morales no puede darse el lujo de extorsionar a la ciudadanía y buscar un diálogo cuando en realidad debe ser, en este caso puesto ante la justicia donde debe estar; intenta extorsionar y condicionar un diálogo que no debe existir y, lo peor de todo, es que el gobierno los escucha (a los afines de Evo Morales) cuando lo que debe hacer es imponer la ley y, en ese sentido, se muestra claramente la debilidad de Luis Arce Catacora y sus ministros, que no coordinan entre ellos y no tienen idea de lo que tienen que hacer”, apuntó.

Por ello, pidió a la Policía Boliviana intervenir los puntos de bloqueo como le faculta la ley y aprehender a los movilizados, porque cometen transgresiones a las normas vigentes y a lo dispuesto en la misma Constitución Política del Estado (CPE), acciones que deben ser respondidas con contundencia por la institución encargada de brindar la seguridad a toda la población boliviana.